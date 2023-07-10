日本核處理水排海：韓國綠燈 IAEA再安撫

日本/韓國/核處理水排海

韓國政府7月7日針對東京電力福島第1核電站的處理水排海計畫，公布了有關安全性的獨立驗證結果。確認排放的放射性物質的濃度符合國際原子能機構（IAEA）等的國際標準，日本經濟新聞稱表明了事實上容忍處理水排入海洋的立場。另外，IAEA總幹事格羅西今天再次安撫稱：處理水排海幾乎沒有跨國界影響。

廣告 繼續瀏覽後續

據日本經濟新聞今天報道稱，韓國容忍日本處理水排海，但水產品仍禁運。

韓國國務調整室室長方文圭提出看法稱，從福島排放到太平洋一側的處理水最快將在4～5年後到達韓國周邊海域。得出結論稱，與2021年檢查周邊海域時相比，“氚濃度不到10萬分之1，在科學上沒有意義”。

但韓國對來自福島縣等8個縣的水產品將繼續禁運。

仍據日本經濟新聞，國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西7月7日就東京電力福島第1核電站的處理水向海洋排放一事在東京都內召開了記者會。對於中國等部分國家反對排放，表示“稀釋後分散在海中，幾乎不會產生跨越國界的影響”。

IAEA在7月4日公布的該報告中分析稱“將處理過的水排入海洋，對人和環境的輻射影響可以忽略不計”。指出處理水排海計畫“符合國際安全標準”。