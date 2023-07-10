韓國反對黨急反日核處理水排海

日本/韓國/核處理水排海

韓國最大在野黨“共同民主黨”的國會議員等10日來到日本，抗議東京電力公司福島第一核電站處理水排海計畫。他們在東京的首相官邸、國會和原子能規制委員會建築前相繼舉行集會，要求“立即撤回排放計畫”。同時，韓國在野黨還批評IAEA報告缺乏中立性。

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就韓國在野黨議員訪日抗議福島一核處理水排海計畫，共同社今天報道稱，7月10日下午，韓國在野黨議員等在東京都港區的日本原子能規制委員會建築前抗議福島一核處理水排海計畫。

韓國議員朱哲鉉在官邸前的集會上主張稱：“排海以外也有別的方法。只是因為排海成本最低。”他還強調：“污染作為生命之源的海洋並影響到他國，這樣的排放是絕對不可以的。”

訪日的是共同民主黨和無黨派的共計10名議員，將在日逗留至12日。除了與日本的社民黨及反核電團體懇談，還計畫在駐日外國記者協會舉行記者會。

該報道稱，韓國尹錫悅政府公布自行驗證結果稱處理水排放對韓國海域幾乎不會造成影響，但民眾的擔憂情緒依舊很強，以在野黨等為中心的抗議活動仍在持續。（完）

另外，國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西9日在首爾與反對福島第一核電站處理水排海的韓國最大在野黨“共同民主黨”國會議員會面。雙方討論了認為排海計畫“符合國際安全標準”的IAEA報告，韓國議員們批評稱“這是缺乏中立性且偏向日本的驗證”。

據共同社今天報道，格羅西對很多韓國人反對處理水排海表示理解，並稱此次訪韓“是覺得必須做出說明消除擔憂”。他介紹了驗證過程，強調這是以科學方式得出的結論。他還承諾為了監督排海是否按計畫進行，將派工作人員常駐福島。

共同民主黨議員魏聖坤認為，IAEA沒有對多核素去除設備（ALPS）的性能進行充分驗證，也沒有探討對海洋生態系統的長期影響，報告存在不完善之處。

據共同社說，格羅西9日結束訪韓並前往新西蘭，繼續就報告進行說明。