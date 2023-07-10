韓國總統尹錫悅第二次以觀察員身份出席北約峰會

韓聯社消息，韓國總統尹錫悅將於本月10日至15日先後訪問立陶宛和波蘭。他將於11日至12日在立陶宛出席北約峰會。這將是尹錫悅繼去年6月以後，第二次以觀察員國的首腦身份出席北約峰會。日本首相岸田也是第2次出席北約會議，此外還有澳洲和新西蘭領導人參加。

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據報道：尹錫悅將與各國首腦就俄烏戰爭、印太地區合作、非傳統安全挑戰等問題進行討論。尹錫悅還將同北約各國在“防擴散”、“網絡安全”等11個領域簽署雙邊合作文件。

北約峰會期間，尹錫悅將分別同10國以上的首腦先後舉行會談，加強與各方合作的同時呼籲各方支持韓國申辦2030釜山世界博覽會。

排在日程上的包括，與北約秘書長及荷蘭、挪威、新西蘭、羅馬尼亞、立陶宛、瑞典、斯洛文尼亞、愛沙尼亞、芬蘭、匈牙利首腦的雙邊會談，以及主持北約亞太地區夥伴國（韓國、日本、澳大利亞、新西蘭）四方會議。

在立陶宛行程結束後，尹錫悅將於7月12日晚啟程赴波蘭首都華沙，應波蘭總統杜達的邀請，對波蘭進行正式訪問。鑒於波蘭與烏克蘭相鄰，預計烏克蘭重建方案可能成為主要議題。尹錫悅可能呼籲波蘭對幫助烏克蘭修復家園項目的韓企提供支持與合作。

美國之音評論說：為了應對朝鮮快速的導彈試驗，2022年5月上任的保守派總統尹錫悅採取措施增強韓國自身的導彈能力，並擴大與美國的軍事演習。 尹錫悅和美國總統拜登四月宣布了加強兩國威懾能力的計畫，例如定期讓美國核潛艇停靠在韓國以及建立新的雙邊核磋商小組。這個小組的首次會議定於下周在首爾召開。

尹錫悅與北約領導人討論朝鮮問題可能會引發朝鮮的強烈反對，朝鮮已經稱北約與美國在亞洲盟友之間加強合作是創建“亞洲版北約”的進程，並表示這將加劇地區敵意。

朝鮮堅稱，其接二連三的武器試驗，旨在對擴大的韓美軍事演習發出警告，朝鮮將美韓軍演視為入侵預演。 尹錫悅表示，他希望選擇通過實力實現和平，但他仍對與朝鮮對話持開放態度。

尹錫悅補充說：“和平從來沒有像有強大的武力和威懾作為後盾那樣確定和可靠。” “國際社會對朝鮮實施強有力的制裁，會阻礙其核能力和導彈能力的發展。

尹錫悅還說：“正如歐洲發生的事件可能對印太地區產生重大和重要影響一樣，印太事件也可能對歐洲國家產生巨大影響。” “特別是烏克蘭戰爭提醒我們所有人，某一特定地區的安全危機可能會產生全球影響。”