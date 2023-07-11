埃爾多安改口支持瑞典入北約為救土耳其經濟

重啟入盟談判

亞洲 – 土耳其總統埃爾多安10日以歐盟重啟土耳其加入歐盟談判作為條件，同意支持瑞典加入北約。有分析指出，埃爾多安常在選舉後改變政策立場，如今轉向親歐，可能為了化解土耳其的經濟危機。土耳其是最後一個與匈牙利一起反對瑞典加入北大西洋公約組織的國家。

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總部設在倫敦的網路新聞媒體“中東之眼”（Middle East Eye）報導，埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）開啟一條與歐盟談判的新路徑，他首度明確將北歐國家瑞典加入北大西洋公約組織（NATO）的申請案，與土耳其長期嘗試加入歐洲聯盟（EU）的談判掛鉤。

埃爾多安在出發前往立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）準備參加11日登場的北約峰會之前，在電視上發言提及有關土耳其加入歐盟的進度。他說：“首先開啟土耳其加入歐盟的道路，然後我們也將開放瑞典加入北約。”

埃爾多安9日與北約盟邦美國總統拜登（Joe Biden）通話時，也提出有關土耳其加入歐盟的議題。根據土耳其總統府新聞稿，埃爾多安表示：“土耳其對於加入歐盟抱有原則與誠意，並希望重啟入盟程序。”

德國總理朔爾茨與白宮發言人的看法一致。11日在一次記者會上。朔爾茨表示，儘管埃爾多安如此聲稱，但想要加入歐盟土耳其的局勢與想要加入北約瑞典的局勢之間沒有任何聯繫。