東盟開會 聚焦緬甸及南海議題

東盟/中國/美國/南海/緬甸

東盟外長今天在印尼舉行會議，主要討論緬甸危機。但東盟各成員國在是否重新與緬甸軍政府對話的問題上存在分歧。另外，會後東盟與美國及中國研討南海局勢等，美國國務卿布林肯，中國外交最高負責人王毅以及俄羅斯外長拉夫羅夫將與會。

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據法新社今天報道稱，東盟在解決緬甸危機的外交努力上仍存在分歧。兩年多前，緬甸發生軍事政變，推翻了昂山素季領導的政府，並對持不同政見者進行持續血腥鎮壓。

在法新社看到的聯合公報草案中，有關緬甸的部分被留空，東盟成員國在現階段無法就統一立場達成一致。一位東南亞外交官告訴法新社，在東盟會議（9月領導人峰會的前奏）召開之前的幾天里，東盟做出了 "更多努力"，以便圍繞緬甸問題團結一致。

但這位外交官目前對會談結果 "並不十分樂觀"，指出 "一些成員國對如何解決這一問題持有不同觀點"。

由於緬甸軍政權未能執行兩年前達成的結束暴力和恢復談判以解決危機的計畫，東盟成員國緬甸被排除在高級別會議之外。

由於緬甸軍政府無視國際社會的批評並拒絕與緬甸反對者對話，東盟為恢復執行五點計畫所做的努力一直徒勞無功。上個月，泰國邀請緬甸外長參加了有爭議的 "非正式會談"，這加深了出席會議的東盟成員國與未出席會議的成員國之間的分歧。柬埔寨派出了一名年輕的外交官，而印尼和馬來西亞則拒絕出席會議。

東盟組織的行動受到其憲章中所規定的協商一致和不幹涉原則的限制。

在會議開幕式上，非政府組織 "人權觀察"（Human Rights Watch）敦促亞細安主席國印度尼西亞、集團成員國及其盟國就侵犯人權問題 "建立相關政府聯盟，[......]向軍政府施壓"。

在為期兩天的東南亞國家聯盟(東盟)外長會議之後，東盟，美國國務卿布林肯(Antony Blinken)，中國外交負責人王毅等國家官員舉行會談，尋求緩和中國在南海問題上的保證。

東盟於周四還將舉行 "東盟+3 "部長級會議，與會國包括日本、韓國和中國，周五將舉行18國外長會議，其中包括華盛頓和北京。俄羅斯外長拉夫羅夫預計將出席這最後的會議，這將使他與美國國務卿布林肯在3月份烏克蘭衝突持續不斷的情況下短暫會晤後再次同處一室。

據美國東亞事務最高外交官丹尼爾-克里騰布林克（Daniel Kritenbrink）周六對記者說，華盛頓和東盟成員國將尋求"回應"北京在爭議激烈的南中國海的行動。

法新社說，儘管一些東盟成員國提出抗議，要求不受阻礙地自由航行並尊重其自身的領土主張，但中國仍對這一戰略海域提出了廣泛的主權主張。

東盟聯合公報草案呼籲航運業保持克制，並稱行為準則談判已取得 "積極勢頭"。公報草案還含有“我們重申維護和促進南海及其以外地區和平、安全、穩定、安全和航行自由的重要性”的內容。

法新社說，東盟唯一一次未能發表聯合公報是在2012年，原因是在南海問題上存在語言爭端。