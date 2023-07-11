氣候峰會

亞洲 – COP28將於今年年底在阿聯酋迪拜舉行，大會將對世界各國在實現《巴黎協定》目標方面取得的進展進行首次盤點。阿拉伯聯合酋長國氣候變化與環境部長阿姆海里（ Mariam Almheiri ）11日表示，阿聯酋將採取“更多”措施來應對全球氣候變暖。

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她還表示，將全球平均氣溫升溫限制在 2攝氏度則需到 2030 年減少 25%，這一目標我們還達不到。但是我們要努力做到的是將全球平均氣溫升幅限制在 1.5攝氏度。

阿聯酋環境部長還表示，“我們在政府內部進行了艱難的討論”。當獲得主辦 COP28 後，“我們希望實踐我們所宣揚的目標“。

阿聯酋人口在9百萬左右。全球大城市遍布空調、摩天大樓，大型四輪驅動汽車隨處可見，是世界上人均二氧化碳排放量最大的國家之一。

但該國正在大力投資綠色能源。阿聯酋地區受益於制氫的有利條件，包括充足的陽光和強勁的風。這些條件使該地區非常適合可再生能源項目，例如太陽能和風電場，這些項目可用於通過電解生產綠色氫。

通過投資綠色氫，阿拉伯國家正在與《巴黎協定》所述的全球向清潔和可再生能源轉型的努力保持一致。

阿聯酋的目標是到2050年實現凈零排放，沙特則設定了2060年碳中和的目標，並計畫在NEOM市建設大型綠色氫項目。摩洛哥已投資130億美元，到2026年生產100萬噸氨。巴林也設定2060年碳中和的目標。

專家表示，海灣地區每年有幾個月的高溫在 45°C 甚至 50°C 左右，從長遠來看，部分地區的夏季可能不適宜居住。

在全球範圍內，繼創紀錄的六月份之後，根據聯合國的數據，上周是地球上有史以來最熱的一周，這是由於人類活動引起的全球變暖和周期性氣候現象厄爾尼諾現象的回歸造成的累積效應。