日本核處理水入海：香港威脅禁進海鮮 東京強烈要求棄禁

香港/日本/核處理水入海

香港環境及生態廳廳長表示，如果東京繼續實施將福島核電站處理後的放射性水排入大海的計畫，香港將禁止從日本10個縣進口海鮮。但日本外務省周三表示，日本已向香港官員提出強烈要求，不要因為日本計畫排放福島核電站經過處理的放射性水而收緊對日本食品進口的限制。

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據路透社今天報道稱，香港警告，如果日本釋放核處理水入海，香港將禁止進口海鮮。香港環境生態局局長謝展雲周三告訴記者，禁令將包括進口所有活的、冷凍的、冷藏的、乾燥的或以其他方式保存的水產品、海鹽以及未加工或加工的海藻。

就在這些措施出台的前一天，香港特首李家超表示，如果東京繼續排放廢水，香港將禁止來自“大量”日本相關縣的海產品。

香港是日本第二大農產品和漁業出口市場，僅次於中國大陸。據日本政府統計，2022年，日本向香港出口了755億日元（約合5.36億美元）的水產品。

日本的核處理水排海計畫得到了聯合國核監督機構的批准，但因食品安全問題而遭到國內外的反對。日本堅稱這些釋放將是安全的並符合全球標準。

東京外務省今天表示，由於日本計畫排放福島核電站經過處理的放射性水，日本已向香港官員提出強烈要求，不要收緊對日本食品進口的限制。

據謝展雲和政務司司長陳家偉表示，他們會見了日本駐香港總領事討論此事，並強調香港政府有嚴格的制度來確保食品安全。據謝展雲說，該禁令將適用於來自東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新瀉、長野和埼玉的進口水產品。

日本外務省周三表示，日本已向香港官員提出強烈要求，不要收緊對日本食品進口的限制，因為日本計畫排放福島核電站經過處理的放射性水。

日本厚生省表示，在周三與香港政府官員舉行的會議上，日本解釋了排放海嘯受損工廠處理過的水的計畫，並保證日本食品的安全。