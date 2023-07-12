朝鮮發射洲際導彈 美日韓齊聲抗議

朝鮮/發射洲際導彈/美日韓

朝鮮連日譴責美軍對朝偵察活動後，12日向韓半島東部海域發射一枚洲際彈道導彈（ICBM）發起武力示威。該導彈稱射程可以覆蓋美國全境。美日韓對朝代表就朝鮮當天發射洲際彈道導彈一事通電話聯合譴責。

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據韓聯社今天報道稱，朝鮮發射一枚洲際導彈對美國武力示威。該導彈以高仰角發射，飛行高度6000千米，在飛行約1000公里後落入半島東部海域。

這是朝鮮繼4月13日試射使用固體燃料的“火星炮-18”型導彈後，時隔90天再次發起洲際導彈挑釁。韓國軍方未公開導彈的飛行時間和最大射高等參數。據日本政府發布的數據，朝鮮所射導彈於上午11時13分左右墜落，最大射高為6000千米。

按照日本政府公布的數據，導彈若以正常角度（30~45度）發射，射程可超過1.5萬公里，打擊範圍覆蓋整個美國本土。從最大射高來看，此次發射的洲際導彈很可能是“火星-17”二級液體燃料火箭洲際彈道導彈，而非使用新型固體燃料的“火星炮-18”型。此前，“火星-17”型導彈最大射高超過6000千米，但4月發射的“火星炮-18”型向上飛行不到3000千米。但不能排除朝鮮對後者性能進行升級的可能性，因此韓美軍方正對觀測到的參數進行精密分析。

韓聯社稱，有意見認為，朝鮮此次試射活動或針對美軍偵察機日前在公海上空執行常規偵察飛行任務。朝鮮近兩日三次發表談話，譴責美軍偵察機多次“侵犯”其專屬經濟區（EEZ）。

據分析，在朝鮮所謂“戰勝節”的韓戰《停戰協定》簽署70周年紀念日（7月27日）即將到來之際，朝鮮或通過此舉故意營造緊張氣氛，加強內部團結，為挑釁製造借口。

為出席北約峰會正在立陶宛訪問的韓國總統尹錫悅當天接到相關彙報後，以視頻連線形式緊急召開國家安全保障會議（NSC）常委會會議。尹錫悅在會上表示，要讓朝鮮清醒地認識到必將為其非法行為付出代價，並指示通過韓美核咨商小組會議進一步加強延伸威懾執行力。

韓國軍方表示，朝鮮發射遠程彈道導彈的重大挑釁行為對韓半島乃至國際社會的和平穩定構成嚴重威脅，更是公然違反了聯合國安理會決議，敦促其立即停止相關發射活動。據悉，軍方已加強戒備態勢，將基於緊密的韓美合作密切關注相關動向。

韓聯社說，另值得一提的是，朝鮮當天發射導彈後，韓美日三方未能實時共享導彈相關預警信息。由於還有技術問題亟需解決，因此三方情報共享機制正式落地尚需一段時間。

仍據韓聯社說，韓國外交部韓半島和平交涉本部長金健、美國國務院對朝政策特別代表星·金、日本亞洲大洋洲局局長船越健裕在電話中強烈譴責朝鮮繼近期對韓美同盟在公海上空的正常飛行進行軍事威脅之後，當天又向韓半島東部海域發射遠程彈道導彈。

三方強調，朝鮮射彈是威脅韓半島乃至國際社會和平穩定的重大挑釁，也是嚴重違反聯合國安理會決議的行為，任何理由都不能使其正當化。