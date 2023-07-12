越南外長強調東盟的核心作用

東盟外長會議

亞洲 – 第56屆東盟外長會議（AMM-56）及系列會議7月11日在印度尼西亞首都雅加達正式開啟重要的對外議程。越南外交部長裴青山(Bùi Thanh Son)表示支持東盟加強夥伴關係，鼓勵夥伴參與本地區、社區建設和應對共同挑戰並做出貢獻。

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越南外長還強調，合作夥伴應在言行上尊重東盟的核心作用，與東盟共同建立信任，縮小分歧，共同促進真誠對話與合作。

他贊同東盟在國際和地區問題上的原則立場。 他支持東盟幫助緬甸尋求解決問題的辦法，肯定東盟五點共識的價值，同時強調緬甸問題的解決應由緬甸自己決定。

會議還討論了如何加強東盟在本地區的核心作用，提高東盟主導機制的運作有效性，以配合其成立目標和發展潛力。

部長們均強調遵守《東盟憲章》、《東南亞友好合作條約》、1982年《聯合國海洋法公約》等文件中所載的共同原則、規範和價值觀的重要性。 UNCLOS 1982）和東盟印度太平洋展望（AOIP）。

雙方重申東盟在東海問題上的原則立場，承諾全面有效落實《東海各方行為宣言》（DOC），同時推動儘快制定具有實質性內容的東海行為準則（COC）。 ，有效且符合國際法，包括《聯合國海洋法公約》。

越南外交部長強調，需要確保為COC談判創造有利環境，並邀請東盟堅持其原則，包括尊重國際法和1982年《聯合國海洋法公約》，致力於建設和平與合作的東海。

外長們肯定了東盟擴大和深化與夥伴關係的願望，表示參與應尊重東盟的核心作用，合作互利，共同構建開放、透明、包容、以規則為基礎的地區架構。

閉門會議結束後，東盟外長們見證了沙特阿拉伯作為該協議第51個締約方簽署了一份關於加入《東南亞友好合作條約》（TAC）的文件。

另外，東盟外長會議主席說，外交是解決緬甸歷時兩年半的血腥危機的唯一途徑。