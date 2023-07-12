韓國與會立陶宛北約峰會 力促多方防務合作

韓國/北約/（AP4，韓日澳新）

韓國總統尹錫悅當地時間12日出席在立陶宛首都維爾紐斯舉行的北約亞太夥伴（AP4，韓日澳新）領導人會議，並表示，將與北大西洋公約組織（北約）擴大軍事情報共享範圍。韓國總統在會前還就朝鮮當天向朝鮮半島東部海域發射洲際彈道導彈（ICBM）一事表示，韓日澳新四國應攜手北約，共建集體安全網。

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據韓聯社今天報道稱，韓國總統尹錫悅表示將與北大西洋公約組織（北約）擴大軍事情報共享範圍。尹錫悅當天上午在北約峰會上發表演講稱，在當今這樣的超級連接時代，歐洲和亞洲的安全不可分割。北約已在2022年戰略文件中指出，大西洋與印太的安全緊密相連，強調了維護基於規則的國際秩序夥伴關係的重要性。

尹錫悅稱，大韓民國的印太戰略也將北約視為重要的夥伴。

尹錫悅表示，韓國藉此次峰會同北約簽署了“個別針對性夥伴關係計畫”(ITPP)，決定推進核不擴散、網絡安全、新興技術等11個領域合作的制度化。韓國作為印太地區網絡安全領軍國家，將設立國際網絡訓練中心，這有望促進韓國與北約的網絡安全合作。

尹錫悅當天還敦促說，韓日澳新應攜手北約共建安全網。

據韓聯社報道，尹錫悅是12日出席在立陶宛首都維爾紐斯舉行的北約亞太夥伴（AP4，韓日澳新）領導人會議前就朝鮮當天向韓半島東部海域發射洲際彈道導彈（ICBM）一事作如上表述。

據尹錫悅表示，導彈當天落入日本北部青森縣海域，這充分體現大西洋同太平洋的安全不可分割。我們應藉此機會將北約合作框架制度化，韓日澳新應在地區安全方面發揮主導作用。

據韓聯社，AP4領導人會議是北約峰會配套會議，當天的會議由尹錫悅主持，各方共同探討應對朝鮮挑釁、維護自由和平與繁榮的合作方案。