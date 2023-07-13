中國強調加強與俄羅斯雙邊關係

中國/俄羅斯

中國外交最高負責人王毅周四在雅加達會見俄羅斯外長拉夫羅夫，並表示，中國將加強與俄羅斯的戰略溝通與協調，北京方面為俄羅斯提供外交和經濟支持。

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據法新社今天自雅加達報道稱，中國領導人將俄羅斯視為抗衡西方在國際舞台上影響力的有用夥伴，但稱在俄羅斯入侵烏克蘭戰爭中保持中立。普京發動侵略烏克蘭戰爭導致莫斯科受到西方國家的經濟制裁。

中國負責外交事務的主要官員王毅（級別高於外交部長）在東南亞國家聯盟擴大會議期間會見俄羅斯外交首腦拉夫羅夫。

14日，包括北京、莫斯科以及華盛頓在內的 18 個國家的外交官員將在雅加達舉行會議。

據王毅稱，中國與俄羅斯雙方應加強戰略溝通和協調。” 中國官方文告稱，中國與俄羅斯雙方“堅定支持對方維護自身合法利益，堅持走和諧共處、共贏發展的道路”。

據中國外交部稱，王毅在雅加達代表中國與會，他代替外交部長秦剛與會。秦剛稱因健康原因而缺席。

據中國外交部的新聞稿稱，俄羅斯外長拉夫羅夫則表示，莫斯科和北京保持着“高層次交往”。普京總統和中國國家主席習近平三月份在俄羅斯舉行的會晤“為雙邊關係注入了強勁動力”。

根據俄羅斯外交部的一份公告，拉夫羅夫表示：“我們的利益和項目交彙的領域越來越多。因此，我對未來充滿樂觀。”

據中國外交部稱，王毅再次表示，雙方“就加強上海合作組織等多邊框架內的協調與合作交換了意見。

上海合作組織成立於2001年，兩國都是該組織的創始成員國。

中國外交負責人還表示，中俄將“防範外部干擾”，支持東盟把握“東亞合作正確方向，維護地區穩定”。

法新社稱，上周，中國國家主席習近平在上海合作組織虛擬峰會上呼籲“維護地區和平”。 普京則在這次峰會上保證，莫斯科“將繼續抵制外部壓力、制裁和挑釁”。