岸田稱將在確認安全後判斷處理水排海時間 韓國反對黨建議替代方案

日本/核處理水排海

日本首相岸田文雄12日就東京電力公司福島第一核電站處理水排放入海時期表示：“將在政府整體確認有關確保安全性及形象受損對策的舉措情況後，作出判斷。”岸田在訪問地立陶宛接受媒體採訪時表示，“夏季前後”的方針不變。另外，韓國反對黨議員呼籲中止處理水排海而摸索代替方案。

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據共同社今天報道稱，日本首相岸田稱將在確認安全後判斷處理水排海時間。

有關處理水排海，岸田12日與韓國總統尹錫悅會談時，表示將在安全性上做到萬無一失，謀求了理解。

岸田還介紹了日本會迅速公布監測信息的方針等。

據尹錫悅表示，“尊重”認為排放計畫符合國際標準的國際原子能機構（IAEA）的綜合報告。

另外，為抗議東京電力福島第一核電站處理水排放入海計畫而來到日本的韓國最大在野黨“共同民主黨”國會議員等12日在東京都的駐日外國記者協會召開記者會。他們介紹稱85%的韓國國民反對排海，呼籲“日本政府和東京電力中止排放計畫，共同摸索代替方案。”

據韓國反對黨議員魏聖坤批評指出，韓國尹錫悅政府只進行處理水安全的宣傳活動，強調“排海不符合韓國的國家利益。這作為應該保護國民生命與安全的政府態度令人嘆息。”

議員尹才甲威脅稱，若實際排放，估計應該向全國擴大鑒於核電站事故採取的禁止進口福島、宮城等8縣水產品措施的對象。

一同出席的漁業團體幹部樸連煥稱，在韓國僅僅因為排放的傳聞，水產品消費就已經萎縮，強調若排放，“韓國水產業將遭受巨大損失”。

日本立憲民主黨眾議員阿部知子也參加該記者會。共同社說，議員等發表了要求中止排放計畫的日韓有志議員聯合聲明。