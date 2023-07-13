朝鮮官媒稱金正恩親自監督指導發射朝鮮洲際彈道導彈

朝鮮/金正恩/洲際彈道導彈

朝鮮官方消息稱，朝鮮領導人金正恩監督指導了周三一枚洲際彈道導彈的發射，並誓言在美國和韓國“承認它們可恥的失敗”之前，朝鮮不會停止核武器開發。朝鮮官媒還宣揚，此次洲際彈道導彈的發射“震動了整個地球”。

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朝鮮領導人金正恩稱監督指導了周三一枚洲際彈道導彈的發射。據華爾街日報今天報道稱，根據此前的發射情況，朝鮮的洲際彈道導彈已經顯示出潛在射程足以抵達美國本土。

朝鮮政府稱其周三在朝鮮一個未公開的地點試射了一枚 “火星炮-18 ”洲際彈道導彈。朝鮮官方媒體稱，發射洲際彈道導彈的目的是向美國及其盟友發出強烈警告，展現平壤方面全力與它們對抗的堅定意志。

金正恩以及一批高級官員和朝鮮官方媒體最近幾天大幅增加了對美國的公開批評。平壤方面抨擊拜登(Biden)政府向烏克蘭提供集束彈藥的決定、向韓國派遣美國核潛艇的計畫以及朝鮮聲稱屬於非法入侵的繞朝鮮半島偵察飛行。

從戰術核彈頭、無人潛水攻擊艇到固體燃料洲際彈道導彈，朝鮮近來不斷展示新武器。專家們說，朝鮮在武器研發上取得了快速進展。

據該報道稱，此次發射的是金氏政權的“火星炮-18 ”(Hwasong-18)洲際彈道導彈，這是代表朝鮮核心國防力量的下一代武器系統。該武器於4月首次發射。朝鮮官方媒體稱，最近一次發射再次證實了該導彈系統的技術可信度和操作可靠性。

為避免導彈飛越日本進入太平洋，朝鮮將其洲際彈道導彈以陡峭的軌道發射。朝鮮官方媒體稱，該導彈升至約4,100英里高空，飛行620英里後墜入朝鮮半島和日本之間的“預設區域”。該導彈在空中停留了大約74分鐘。

周三，韓國和日本官員作出了類似評估結論。

金正恩身穿白色西裝參加了周三上午在平壤地區進行的導彈試射。官方媒體稱，此次洲際彈道導彈的發射“震動了整個地球，一個巨大的物體騰空而起，噴射出陣陣火光”。