朝鮮稱發射了固體燃料洲際彈道導彈

發射遠程彈道導彈

亞洲 – 朝鮮7月13日稱，一天前發射的遠程彈道導彈是“火星-18”型洲際彈道導彈，而且使用的是固體燃料推進器，射程可以覆蓋整個美國本土。官方的朝中社報道說，這枚導彈以高仰角度飛行，射高達6648公里，飛行約1001公里，並精準落入海上的目標處。

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報道還說，朝鮮領導人金正恩親臨發射現場並強調平壤將不斷加強防衛能力，直到美國及其盟國放棄敵對政策。

朝鮮領導人金正恩的胞妹金與正星期二再度指責美國戰略偵察機“侵犯”其東部海域專屬經濟區（EEZ），且揚言將採取軍事行動予以反制。五角大樓稍早前駁回了平壤指責美軍侵犯其領空，並表示美國軍方遵守了國際法。

韓國聯合參謀本部表示，在朝鮮星期三的發射之後，韓國與美國軍方已經開會磋商對策，商討如何強化防禦措施。

據信，平壤最新的導彈發射可能與美日韓三國的政府首腦和軍事指揮官會面商討半島局勢有關。

美軍參謀長聯席會議主席米利上將的一名發言人說，平壤星期三發射遠程彈道導彈的時間剛好是美日韓三國軍方最高指揮官在夏威夷討論朝鮮軍事威脅會議結束時。米利上將還計畫這個星期晚些時候前往韓國和日本訪問。

朝鮮這次發射導彈的當天也正值美國、日本和韓國三國政府首腦出席北約峰會的日子。韓國總統尹錫悅一天前與北約的七個成員國首腦舉行雙邊會談，討論了朝鮮核武器和導彈問題，星期三還主持韓國、日本、澳大利亞和新西蘭領導人出席的北約亞太夥伴領導人會議，共同探討如何應對朝鮮的軍事挑釁。

當天在立陶宛出席北約峰會的日本首相岸田文雄也下令助手收集這次導彈發射的資料，並隨時準備好應對突發事件。內閣官房長官松野博一說，日本已經通過在北京的外交管道向平壤方面提出抗議。

朝鮮今年四月首次試驗使用固體燃料發射洲際彈道導彈，今年5月又試驗發射偵查衛星。

聯合國安理會決議禁止朝鮮研發和使用彈道導彈技術，包括用於衛星發射。

聯合國秘書長古特雷斯12日發表聲明，“強烈譴責”朝鮮使用彈道導彈技術再次發射遠程導彈。

安理會常任理事國中國的外交部發言人汪文斌星期三在回應有關朝鮮發射洲際導彈的提問時說，“當前的半島形勢不是中方願意看到的。希望各方堅持政治解決方向，通過有意義的對話均衡解決各自合理關切，維護半島和平穩定。”