“東盟+三”外長會議將討論南海爭端

東盟，南海

作為東盟年度系列峰會之一，“東盟+3”外長會議周四（7月13日）在印尼首都雅加達舉行，擔任輪值主席國的印尼等東盟10國外長將與中國、日本、韓國外長討論南海爭端和經濟合作等問題。

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此前據中國外交部表示，中共中央外辦主任王毅將代替外長秦剛出席會議，秦剛因 "健康原因 "無法參會。 日本外相林芳正和韓國外長相樸振也將出席會議。

法新社援引雅加達希望之光大學（Pelita Harapan University）教授阿力克席思（Aleksius Jemadu）稱，鑒於地區近期態勢緊張，南海可能將是東協加三會議的討論議題之一。

南海是東京和首爾供應鏈的重要海上通道，也是石油和天然氣的儲藏地區。 西方和亞洲大國對中國政府在該地區日益強硬的態度感到擔憂，中國政府正在該地區對民主自治的台灣施壓，中國船隻與其他國家的船隻頻發發生衝突事件。

印尼巴查查蘭大學（Padjadjaran jaran University）國際關係專家德尤庫（Teuku Rezasyah）表示，與會代表還將討論緬甸危機，自兩年多前緬甸軍事政變推翻昂山素季政府以來，緬甸一直經受暴力蹂躪。他說，東盟成員國在該問題上存在分歧，"日本和韓國有意阻止緬甸與中國為伍"。

東盟合作機制建立於1997年亞洲金融危機之後，目的在發展東南亞國家與東亞強國間良好的的經濟關係。在東盟上一次會議上，與會者討論了新冠疫情後的衛生和經濟復蘇合作議題，旨在推動亞太成為全球經濟增長的主要引擎之一。

13日的東盟與日中韓（東盟+3）外長會議後，14日將舉行東盟峰會（EAS）外長會議、和包括美中等區域外國家的東盟地區論壇（ARF）。另據報道，與會的美國國務卿布林肯屆時將與王毅舉行會談，這是自布林肯六月訪問北京後雙方的第二次會晤。