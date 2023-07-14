歐盟從8月3日開始全面解除對日本食品的進口限制

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當地時間13日下午（日本時間13日晚），日本首相岸田文雄在布魯塞爾與歐盟執委會主席烏爾蘇拉·馮德萊恩、歐洲理事會常任主席查爾斯·米歇爾舉行會談，歐盟方面向岸田首相表示，歐盟已正式決定取消從東京電力福島第一核電站事故發生後對日本食品採取的進口限制。

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在會談後的聯合記者會上，岸田首相對這一決定表示歡迎，他說：“歐盟取消進口限制的決定將極大促進受災地區的復興。”

日本農林水產大臣野村哲郎14日在新聞發布會上表示，他們已收到通知，歐盟將從8月3日起取消對日本食品的進口限制，他表示：“農林水產省對此表示非常歡迎，因為它將支持災區的重建。”

另一方面，針對香港政府宣布，若福島第一核電站處理水排海，將禁止進口東京、福島等10都縣的海產品一事，野村表示：“我們將提供必要的信息，並將根據科學的依據要求儘早取消限制。”

歐盟如果解除限制，來自福島縣的水產品、蘑菇、宮城縣竹筍等日本農漁產品進口歐盟時將不再需要提交放射性物質檢測證明。取消歐盟27個成員國對日本的食品進口限制，對日本來說將是一項重大成果，隨着歐盟之後，冰島、瑞士、挪威等也將解除對日本的食品進口限制。

日本農林水產省的資料顯示，自2011年3月福島第一核電站發生爆炸事故以來，已有55個國家和地區實施了對日本農漁產品的進口限制，但目前僅有12個國家和地區仍在實行，其中歐盟、挪威、瑞士、冰島、俄羅斯等7個國家和地區要求從福島縣等部分地區進口農漁業產品時提供放射性物質檢驗證明，而禁止進口的國家和地區有韓國、中國、台灣、香港、澳門（禁止的品種和地區各有不同），主要是日本周邊國家，其中台灣去年2月解除了對福島及鄰近5個縣農漁產品的進口禁令，目前僅禁止蘑菇等部分產品的進口。

日本和歐盟13日還發表聯合聲明，共同對國際原子能機構（IAEA）發布的有關福島第一核電站的處理水排海的綜合報告表示歡迎，該報告表明了該核電站處理水排海的正當性。

聲明明確提出，日本和歐盟將建立外長級“日歐戰略對話”，深化安全保障方面的合作。考慮到中國的動向，加強海上安全、網絡安全等廣泛領域的合作。聲明還明確了經濟安全合作，並制定了反“經濟脅迫”的政策。

目前，歐盟對福島縣的魚、野生蘑菇等日本10個都縣的食品各自設立限制項目，其他都道府縣的產品也需要提出證明，以證明其產於限制地區之外，限制的種類已分階段縮小。

另一方面，韓國、中國大陸、台灣、香港、澳門仍以部分都縣等為對象暫停進口。中國大陸是日本農林水產品和食品的最大出口對象，2022年出口總額2782億日元，僅扇貝等水產品就達到871億日元。