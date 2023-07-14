米利訪日：美國需要加快向台灣交付武器的速度

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美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）7月14日在訪日期間會見了日本防衛大臣濱田靖一，及首相岸田文雄等日方官員。米利在東京向記者表示，如果美國要嚇阻北京對台灣採取軍事行動，美國對台軍售和武器交付的速度應該加快。

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據《華爾街日報》報導，米利周五告訴記者說：“我認為這可能是需要改進的地方，我們、美國或其他國家協助台灣提高防禦能力的速度——我認為在未來幾年可能需要加快”。米利在周六啟程前往韓國首都首爾訪問前，於東京會見了日本政府高層。他說，美國相信該地區的自決權，反對中方採取可能迫使台灣統一的軍事行動。

米利說，“如果台灣有軍事能力向北京領導層發出信號，表明攻擊台灣的成本、風險將超過任何潛在利益，那麼理論上，如果北京領導人是理性的，他們就不會採取軍事行動。他們將嘗試其他非軍事手段來實現這一目標。”

台灣多年來一直向美國訂購主要武器，包括坦克和戰鬥機，但美方官員鼓勵台北購買更實用的武器來防禦潛在的衝突。米利說，台灣需要防空、空對空防禦能力和反艦精確彈藥以及改進的指揮控制能力。他說：“我認為提高台灣的軍事和防禦能力非常重要”。

去年11月，美國官員承認向台灣交付的武器積壓了190億美元，這些武器已經獲得批准，但尚未運抵台北。五角大樓和美國國務院擔心台灣等盟友及夥伴未能及時獲得所需的武器，正在重新審查被美國軍火客戶和其他人士稱為遲緩和規避風險的官僚體系。

美國將向台灣提供一個大型武器包，該武器包將來自五角大樓的庫存，類似於華盛頓向烏克蘭提供的武器供應途徑的一種。美國官員稱，該計畫預計價值至少3億美元。

米利將於9月退休，這是他最後一次訪問印太地區。本周早些時候，他在夏威夷美國印太司令部會見了日本和韓國的軍方領導人，之後他將分別訪問這兩個國家。米利希望推動東京和首爾在多年不和後開始修復關係，共同應對共同的威脅，特別是中國和朝鮮的威脅。平壤在夏威夷會晤期間發射了一枚洲際彈道導彈。米利說，美韓日仍在確定對朝鮮這次導彈發射的反應。

據路透社報導，米利還與記者談到，美中關係正處於“極低點”，而雙方最近的外交接觸，包括美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和中共中央外辦主任王毅之間的會晤，對於降低局勢升級的可能性非常重要。

此外，米利提及美國正在考慮是否需要改變部分美軍在亞太地區的駐紮地。美軍在該地區的大部分部隊駐紮在東北亞，包括駐韓的2.85萬名士兵和駐日的5.6萬名士兵。對此，米利說：“我們正在認真研究潛在的替代駐紮方案”。

據日本防衛省介紹，濱田靖一周五會見了來訪的米利並授予其旭日大綬章。共同社報導指，濱田在會議伊始強調：“確保印太地區的和平與繁榮是重要的戰略課題，日美同盟應發揮的作用前所未有的重大。”

米利回應稱，“美軍和日本自衛隊的關係非常牢固，有着緊密的聯繫”。雙方強調日美同盟在當前嚴峻複雜的安全環境中發揮作用的重要性，並繼續密切合作，維護和加強印太地區的和平與穩定。

岸田文雄周五下午在首相官邸接待了米利一行，並表示隨着地區安全環境的日益嚴峻，日美同盟的重要性與日俱增，兩國將通過進一步強化同盟的威懾和應對能力，包括從根本上加強日本自身的防衛力，共同確保地區的和平與穩定。

據日本外務省介紹，雙方就美日之間的安全與防務合作交換了意見，以加強日美同盟的威懾和應對能力，同時牢記日益具有挑戰性的地區安全環境，“朝鮮增加核和導彈活動，包括12日發射洲際彈道導彈，俄羅斯在烏克蘭的侵略以及中國試圖單方面通過武力改變現狀”。雙方同意繼續在日本擁有和運行“反擊能力”方面進行合作，並進一步加強有關促進日美同盟協調的討論。