日中在東盟+3外長會議上唇槍舌劍

日本/中國/東盟

日本內閣官房長官松野博一，在日本時間14日下午的記者招待會上，就日本外相林芳正與中國負責外交事務的中共中央政治局委員王毅就日本福島核處理水排海展開爭論等表示：“日本將根據國際原子能機構（IAEA）報告的結論，繼續以高度透明的方式向國際社會認真說明，我們也將繼續強烈要求中國根據科學證據進行討論。”他還強調，將在夏天將處理水排海的方針沒有改變。

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東盟（ASEAN）與日中韓（東盟+3）外長會議13日在印度尼西亞首都雅加達舉行，會上，王毅表示反對將福島第一核電站積存的處理水稀釋後排入大海的計畫，並將處理水稱為“核污染水”，王毅指出：日本核污染水排海事關海洋環境安全和人類生命健康，茲事體大，務必三思，不應擅自行事，不能鑄成大錯。日本外務大臣林芳正對此進行了反駁，指出中方的說法沒有科學根據，表示日方將在保證萬無一失的狀態下，按照國際標準按計畫實施。

出席會議的有東盟各國外長、林芳正、王毅、韓國外長樸振。

另據報道，中方已經提議，在東盟地區論壇部長會議(ARF）的主席聲明中，提出反對東電福島第一核電站處理水排入海洋，中國旨在贏得東盟國家和鄰近島國的支持，從而加大對日本的壓力。

據東盟外交消息人士稱，中國還要求主席聲明中不要將日本的“核污染水”稱為“處理水”，日本強烈反對,據說東盟方面對此問題的興趣並不高。