台灣首參加東京智庫台海兵推 曝缺“安保對話機制”短板

台海局勢

為期兩天由日本戰略研究論壇（JFSS）在東京舉辦的台海危機兵棋推演16日閉幕，台灣首度受邀參與。也是日本去年12月制訂新版《國家安全保障戰略》文件後，JFSS首度舉行的兵推。據中央社報道，做總結時，遠景基金會執行長賴怡忠指出，台美日之間無安保對話機制是一大問題。

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據報道，這場首度在日本舉行的台、美、日三方兵推的重點是：如果兩岸爆發衝突、“台灣有事”時該如何因應。模擬情境是2027年中國軍方對台日發動網絡攻擊、散播假信息、武力犯台、釣魚台列嶼（日本稱尖閣列島）有中國漁民或民兵登島等；以及過程中，美軍如何支援、協助日本撤僑。

兵推最後結果是日本與中國達成停戰協定，中國軍隊完全撤出日本領土。

中央社援引參與兵推的台灣“遠景基金會”執行長賴怡忠指出，這項兵推結果，其實對台灣而言是“非常緊張的事”。據悉，台灣決策層級的官員大多也認為，只要美國一旦做出決定，日本基本上就會跟隨，但他在此次參與後了解到，日本在進行決策時所面臨的限制。

賴怡忠強調，由於台日之間缺乏完善的安保對話機制，在模擬人道撤離等狀況時，只能進行臨時溝通，因而使問題和困難大量湧現。他續指，這呼應了2019年蔡英文總統公開期待台日之間能展開安保機制對話的重要性。

兵推結束後，身為日華議員懇談會事務局長的眾議員木原稔針對中央社提問“台美日何時才可能成立安保對話機制”時表示，日美有同盟關係，最大的問題是日台之間的關係。

他說，日本與無邦交的台灣之間有透過「日華議員懇談會」，與台灣進行國會議員之間，甚至是與台灣的政府之間的交流，但那不是與日本官方的交流。

木原前不久才從沖繩與那國島隨同立法院長游錫堃搭船到台灣。他坦言，日美台制訂對話機制是很重要的，要尋求適當的時機制訂機制，目前大家先對這問題抱持關注，形成意識。

介入台海衝突與否 日方態度謹慎

另據《華爾街日報》15日引述匿名消息指出，本次兵推中，美方要求日本海上自衛隊在台灣周邊搜尋中國潛艇，日方卻沒有給出任何具體的承諾。

《華爾街日報》稱，美日官員過去一年一直在制定應對“台灣有事”的計畫，但問題是雙方始終沒有解決一項核心問題：日本會參與台海衝突、加入戰鬥嗎？畢竟日本距離台灣最近處僅有110公里左右，美軍在日本又駐有超過五萬的重兵，如果解放軍侵台，美軍又如同拜登所說的將挺身干預，美方勢必要動用駐日基地。根據美日安保條約，美國動用駐日基地參戰須經日本批准。

有美日安全分析人士對《華爾街日報》表示，雖然中國攻擊駐日美軍基地可能會讓東京下定決心，但台海衝突不一定會如此展開。日本輿論其實普遍不願意捲入台海衝突，東京當局似也一直迴避公開討論日本在台海衝突中的角色。