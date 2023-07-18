日本/福島核污染水排海

東盟地區論壇主席國聲明不提日本核處理水排海

17日，東南亞國家聯盟（東盟）輪值主席國印度尼西亞在雅加達舉行的東盟地區論壇（ARF）部長會議上發表主席國聲明， 在一系列東盟會議上，中國批評東京電力福島第一核電站處理水排海計畫，據說在一系列東盟會議之前，中國提出了將譴責此排水計畫寫入東盟地區論壇（ARF）主席國聲明的要求，但此次東盟相關會議的所有聲明均未提及這一點。

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2023年7月12日 ,第 56次東盟成員國外長會議會場在印尼雅加達舉行。
2023年7月12日 ,第 56次東盟成員國外長會議會場在印尼雅加達舉行。 © VNA/CVN
作者： 東京特約記者 楚良一
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13日舉行的東盟10+3（日中韓）外長會議上，中共中央政治局委員、中國外交事務的最高負責人中央外辦主任王毅稱：日本核污染水排海事關海洋環境安全和人類生命健康，茲事體大，務必三思，不應擅自行事，不能鑄成大錯。他呼籲東盟國家和島國共同關心這一問題，日本外務大臣林芳正對此進行了反駁。

 在東盟地區論壇部長會議召開前的14日舉行的東亞峰會外長會議上，王毅表示，如果日本認為處理水是安全的話，應該用作日本的飲用水和農業用水。

 14日，王毅在會見日本外相林芳正時表示：日本核污染水排海事關海洋環境安全和人類生命健康。日方應正視各方正當關切和專家不同意見，科學論證各種不同處理辦法，以真誠態度同周邊鄰國充分溝通，務必慎重處置，不要一意孤行。

 中方此前已經提議，在東盟地區論壇部長會議(ARF）的主席國聲明中，提出反對東電福島第一核電站處理水排入海洋，中國旨在贏得東盟國家和鄰近島國的支持，從而加大對日本的壓力。據東盟外交消息人士稱，中國還要求主席國聲明中不要將日本的核污染水稱為處理水，日本強烈反對,東盟方面人士此前表示，東盟對此問題的興趣並不高，不會將此問題寫入聲明。

 14日，印尼外交部長蕾特諾在一系列會議後的新聞發布會上僅提到處理水提到了議程上

 在東盟地區論壇主席國聲明中，圍繞南海的安全保障局勢指出：關注將人們置於危險之中的行為，並強調保護各方權益。

 另據報道，對於東電福島第一核電站處理水一事，日本經濟產業大臣西村康稔18日在內閣會議後的記者會上表示，對於反對日本排放處理水的中國，日本向中國方面提出，希望日中專家之間根據科學的觀點，進行意見交換，但是遭到中國方面拒絕。

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