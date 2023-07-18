東盟地區論壇主席國聲明不提日本核處理水排海

日本/福島核污染水排海

17日，東南亞國家聯盟（東盟）輪值主席國印度尼西亞在雅加達舉行的東盟地區論壇（ARF）部長會議上發表主席國聲明， 在一系列東盟會議上，中國批評東京電力福島第一核電站處理水排海計畫，據說在一系列東盟會議之前，中國提出了將譴責此排水計畫寫入東盟地區論壇（ARF）主席國聲明的要求，但此次東盟相關會議的所有聲明均未提及這一點。

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在13日舉行的東盟10+3（日中韓）外長會議上，中共中央政治局委員、中國外交事務的最高負責人中央外辦主任王毅稱：日本核污染水排海事關海洋環境安全和人類生命健康，茲事體大，務必三思，不應擅自行事，不能鑄成大錯。他呼籲東盟國家和島國共同關心這一問題，日本外務大臣林芳正對此進行了反駁。

在東盟地區論壇部長會議召開前的14日舉行的東亞峰會外長會議上，王毅表示，如果日本認為處理水是安全的話，應該用作日本的飲用水和農業用水。

14日，王毅在會見日本外相林芳正時表示：日本核污染水排海事關海洋環境安全和人類生命健康。日方應正視各方正當關切和專家不同意見，科學論證各種不同處理辦法，以真誠態度同周邊鄰國充分溝通，務必慎重處置，不要一意孤行。

中方此前已經提議，在東盟地區論壇部長會議(ARF）的主席國聲明中，提出反對東電福島第一核電站處理水排入海洋，中國旨在贏得東盟國家和鄰近島國的支持，從而加大對日本的壓力。據東盟外交消息人士稱，中國還要求主席國聲明中不要將日本的“核污染水”稱為“處理水”，日本強烈反對,東盟方面人士此前表示，東盟對此問題的興趣並不高，不會將此問題寫入聲明。

14日，印尼外交部長蕾特諾在一系列會議後的新聞發布會上僅提到處理水“提到了議程上”。

在東盟地區論壇主席國聲明中，圍繞南海的安全保障局勢指出：“關注將人們置於危險之中的行為”，並強調保護各方權益。

另據報道，對於東電福島第一核電站處理水一事，日本經濟產業大臣西村康稔18日在內閣會議後的記者會上表示，對於反對日本排放處理水的中國，日本向中國方面提出，希望日中專家之間根據“科學的觀點”，進行意見交換，但是遭到中國方面拒絕。