朝鮮

法新社報道，美國一艘核武潛艦停靠在韓國港口。這凸顯兩個盟邦共同採取行動對抗朝鮮與日俱增的軍事威脅。這是白宮國家安全會議印太事務協調官康貝爾7月18日表示的。

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南北韓關係目前正處於史上最低點之一，不僅外交互動停滯，朝鮮領導人金正恩還要求增加武器發展，包括戰術核武。美國和韓國則以加強國防合作來回應，派出先進匿蹤戰機和美國戰略資產進行聯合軍演。

美國和韓國7月18日在首爾召開雙邊「核諮商小組」首次會議。這個對話框架是為了促進兩國的核武合作，以及增強戰備對抗朝鮮。

美方代表康貝爾（Kurt Campbell）在會後對媒體記者表示：「我們談話的時候，一艘美國核潛艦今天停靠在釜山港。」

韓國總統尹錫悅今年4月赴美國進行國是訪問時，華府便宣布將部署一艘能發射可攜帶核彈頭彈道飛彈的潛艦至朝鮮半島，但當時並未提供明確時間表。

與康貝爾一同主持會議的韓國國家安保室第一次長金泰孝告訴媒體記者：「美方展現強大決心，如果朝鮮用核武攻擊韓國，將立即遭到壓倒性、決定性應對措施反擊，導致其政權滅亡。」

美國上次派遣具核武能力的潛艦至韓國，要追溯到1981年。