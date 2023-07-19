平壤不提美國士兵入境事 華盛頓卻緊張

朝鮮/美國/美國士兵越界

美國軍方正忙於查明一名未經授權越過朝韓邊境進入朝鮮的美國士兵的命運，這讓華盛頓在處理問題上陷入了新的危機。朝鮮是有核國家，愈加顯示對美國強硬的敵對立場。朝鮮方面至此隻字不提該美國士兵越界事件，也沒有大張旗鼓宣傳該事件對美國的打擊。韓國媒體認為平壤正在觀察美國與韓國的反應。

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據路透社今天報道稱，美國陸軍確認這名士兵是二等兵特拉維斯·T·金 (Travis T. King)，他於 2021 年入伍，正面臨紀律處分。美國國防部長奧斯汀對此事件稱，該士兵昨天在朝韓兩國邊境的聯合安全區（JSA）進行考察時“故意且未經授權”越境進入朝鮮。

據奧斯汀在簡報中說：“我們相信他已被朝鮮拘留，因此我們正在密切監視和調查情況，並努力通知該士兵的近親。”

此次美國士兵越境正值朝鮮半島再度緊張之際，美國一艘核武裝彈道導彈潛艇抵達，朝鮮今天早些時候向海上試射了兩枚彈道導彈。平壤直指此次發射導彈就是威懾美國核武裝彈道導彈潛艇。

據韓聯社今天報道稱，朝鮮如何處理美軍士兵越界投奔平壤事件引人關注。截至19日上午10點，朝鮮媒體尚未對該事件做任何報道。推測朝方可能正在調查該美國士兵的身份，審問其越界動機、背景，以及是否真心投奔。

據韓聯社回顧此類事件的平壤處置歷史記錄，2009年12月24日，旅美韓僑人權活動家羅伯特·樸進入朝鮮境內後被扣留，朝中社5天後報道證實消息。42天後的2010年2月5日，朝中社報道朝方決定放人的消息，羅伯特·樸次日被釋放到中國境內。

韓國北韓大學院大學校長梁茂進分析稱，對朝方來講，這也是一次突發事件，朝方應該在進行調查身份等例行程序。朝方有可能將美軍主動投奔利用為宣傳社會主義優越性的事例。

雖然也有美國人被長期強制扣留的先例，但這通常是在朝鮮犯“法”受審的情況。2012年11月入朝並遭到扣留的韓裔美國傳教士肯尼思·裴被判刑15年，直到2014年11月才獲釋。

據媒體報道稱，越界士兵有在韓施暴被拘的前科，而且面臨被遣送回美受罰的處境。因此朝鮮不予庇護，將其遣返的可能性也不小。朝方若打算放人，很可能將其作為對美談判的一張籌碼。以往曾有不少美國高官為了營救被扣公民而親自訪朝談判的先例。

預計美國將通過聯合國軍司令部、聯合國總部、中國、代表美國利益的瑞典駐朝使館等一切渠道爭取保護本國公民，據此朝鮮不必急於表態，大可慢慢走程序，觀望美方作何反應。東國大學北韓學系教授金榕炫分析稱，在放人問題上，美國是有求於朝鮮的“乙方”，所以朝鮮沒有必要先出面，而是會拿着這張“人質牌”，爭取局勢主導權。

韓聯社稱，不過，即便朝美雙方就送還事務進行接觸，討論無核化問題的可能性也微乎其微。但這可能成為打破朝美對話僵局的一個契機。若朝方有意對話，有可能降低挑釁力度。朝鮮19日凌晨突然發射彈道導彈，作為針對韓美核咨商小組首會和美軍戰略核潛艇訪韓的反制措施，但這一行動應該是早有安排。今後可能利用放人問題，調整挑釁節奏。