罕見！韓國總統尹錫悅登美戰略核潛艇

韓國/美國/美軍戰略核潛艇

韓國總統尹錫悅19日登上靠泊在釜山港的美軍戰略核潛艇（SSBN）“肯塔基”號並視察了潛艇內部。多家媒體報道此消息稱實屬罕見。

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據韓聯社今天報道稱，韓國總統尹錫悅登美戰略核潛艇強調堅決應對朝鮮威脅。尹錫悅當天下午在釜山海軍作戰司令部基地登艦前致辭時稱，今訪問世界最強的戰略資產之一——美軍戰略核潛艇“肯塔基”號，非常有意義，且令人踏實放心。尹錫悅向美國總統拜登等美方有關人士表達謝意，並稱據他所知，他是第一個登上美軍戰略核潛艇的美國盟國總統。

尹錫悅說，繼自1981年的“羅伯特·李”號之後，這是美國戰略核潛艇時隔42年再次停靠韓國，此舉充分體現出韓美兩國通過定期出動美國戰略資產加強延伸威懾執行力的堅定意志。

就核咨商小組會議的成果，尹錫悅表示，韓美討論了核資產和非核資產相結合的核作戰聯合企畫與執行，並決定提高在韓半島周邊部署美戰略資產的可見度。他還警告說，如果朝鮮膽敢發起挑釁，將導致其政權終結。

尹錫悅還表示，韓美今後也將通過召開核咨商會議、定期出動核潛艇等戰略資產等舉措，以壓倒性的優勢堅決應對不斷升級的朝鮮核導威脅。

據該報道，“肯塔基”號是美國海軍俄亥俄級彈道導彈核潛艇，在韓美核咨商小組（NCG）舉行首會的18日駛入釜山作戰基地。