日本向中方提議設置核水排海問題專家磋商機制

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日本政府消息人士周三透露稱，日本已向中國提議設置一個由兩國專家參與的“磋商機制”，以討論東京將癱瘓的福島第一核電站中經過處理的放射性水排放入海的計畫。中國方面目前尚未作出回應。

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2011年3月，福島核電站在一場毀滅性地震和隨之而來的海嘯中毀於一旦。日本和中國政府在計畫向太平洋排放核電站廢水的問題上一直存在分歧。消息人士稱，日本希望專家討論能防止中方將排水問題政治化。據熟悉雙邊關係的消息人士稱，中國已開始對從日本進口的海產品進行全面的輻射檢測，而這一設想中的提案正值此時。

日本內閣官房長官松野博一周三在東京舉行的新聞發布會上表示，有部分從日本出口的海產品滯留在中國海關。據消息人士透露，中方增加了檢測的樣品量並強化管制。

據共同社報導，消息人士稱，日本預計福島第一核電站運營商東京電力的工程師以及兩國相關部委和機構的高級官員將參加該“磋商機制”。自5月以來，日本與韓國和香港政府舉行了說明會，解釋計畫中的排水不會對人類健康或環境造成負面影響。

其中一位消息人士說，日本希望與中國“建立一個類似於”東京與首爾和香港之間的“框架”，並與北京“進行持續的討論”。本月早些時候，國際原子能機構（IAEA）在提交給日本政府的一份報告中得出結論稱，該計畫符合全球安全標準，ALPS處理水的釋放“對人和環境的放射性影響可以忽略不計”。

報導指，日本的方針是基於科學依據在“夏季前後”實施排海，有意通過讓專家磋商處理水問題，避免此事政治化。松野博一在記者會上就排海強調：“中國發布了含有與事實不符內容的信息，強烈要求基於科學依據進行討論”。他重申將繼續基於國際原子能機構的綜合報告說明安全性。

上周五，日本外務大臣林芳正在印尼雅加達與中共中央外事辦主任王毅會談時表示，反對將這一問題“政治化”。中國外交部的新聞稿援引王毅的話說，“日方應正視各方正當關切和專家不同意見，科學論證各種不同處理辦法，以真誠態度同周邊鄰國充分溝通，務必慎重處置，不要一意孤行”。