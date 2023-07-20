澳大利亞防長：所羅門群島和瓦努阿圖正考慮組建國防軍

所羅門群島/澳大利亞/太平洋

澳大利亞副總理兼國防部長理查德·馬爾斯（Richard Marles）宣稱，澳大利亞“非常熱衷”幫助所羅門群島建立自己的國防軍，並表示太平洋島國瓦努阿圖也在考慮建立軍隊。據悉，目前只有湯加、巴布亞新幾內亞和斐濟這三個太平洋島國擁有常備軍。

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據澳大利亞廣播公司（ABC）報導，所羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）周一表示，上月底他們在首都霍尼亞拉舉行會談時，他已經就所羅門群島建立國防軍的可能性與馬爾斯進行“試探”。索加瓦雷多次抱怨所羅門群島依賴外部力量來幫助維持穩定，並認為 1500人的所羅門群島皇家警察部隊規模太小，無法保障安全。

馬爾斯表示，這是“所羅門群島的決定”，是否應該推進這一想法，澳大利亞不會以任何方式“表達觀點”。但他指出，如果所羅門群島確實決定繼續推進建立國防軍的計畫，澳大利亞將成為該國的“天然選擇夥伴”。

馬爾斯在接受ABC採訪時說，“（索加瓦雷）總理向我表示，這是所羅門群島有興趣走的一條道路”。他補充說，“在這種情況下，澳大利亞非常熱衷於與所羅門群島合作發展其國防力量。”

馬爾斯談到，“我們在斐濟國防軍、巴布亞新幾內亞國防軍、湯加國防軍方面擁有豐富的經驗”。他還指出，瓦努阿圖同樣“考慮走這條路”，儘管沒有提供任何進一步的細節。目前，瓦努阿圖僅維持一支小型“機動部隊”，幫助警察維持秩序，但其目的是在該國面臨軍事威脅時提供“抵禦外部侵略的第一道防線”。

馬爾斯表示，他希望確保太平洋島國如果想要擴大軍事能力，就會向澳大利亞求助。他說，“我們帶來了很多經驗，但我認為真正的根本點是我們尋求成為所羅門群島乃至所有太平洋國家的天然合作夥伴。”

報導指，建立國防軍的想法在所羅門群島可能會引起很大爭議，該群島自20世紀90年代末以來就因種族動亂而陷入分裂，當時秩序遭到破壞，武裝民兵和警察都參與了廣泛的犯罪和暴力活動。

所羅門群島的武裝警察還在2000年發動了政變，隨後澳大利亞領導的“所羅門群島區域援助團”(RAMSI) 干預於2003年7月恢復了秩序，但直到2017年才離開。

2021年，霍尼亞拉再次陷入騷亂和暴力，澳大利亞警察和澳大利亞國防軍人員返回該國，索加瓦雷向澳方尋求援助以重建穩定。這也並不是索加瓦雷第一次公開思考建立軍隊的想法。2019年，索加瓦雷告訴“小紅播客”，他想從台北轉向北京的原因之一是因為中方將能夠幫助所羅門群島建立自己的國防軍。