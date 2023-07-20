華府計畫於9月舉行第二屆美國–太平洋島國峰會

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據路透社報導，負責與三個主要太平洋島國談判的美國官員尹汝尚（Joseph Yun）7月20日透露稱，美國總統拜登（Joe Biden）將於9月與太平洋島國領導人舉行第二次峰會。美國官員表示，此次峰會預計將在9月紐約聯合國大會召開前後舉行。

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美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）5月表示，拜登將在今年再次安排與太平洋島國領導人舉行峰會。此前拜登曾因國內債務上限危機取消了對巴布亞新幾內亞的訪問，這令他感到失望。拜登去年9月在白宮與太平洋島國領導人舉行了首屆峰會。

尹汝尚在華盛頓智庫、美國傳統基金會主辦的一次活動上說：“他（拜登）已經承諾（將）在今年 9 月舉行第二次（美國-太平洋島國）峰會”。帕勞、密克羅尼西亞和馬紹爾群島都與美國簽訂了《自由聯繫條約》（COFAs）。根據該條約，美國負責其防務並提供經濟援助，同時獲得對太平洋大片戰略要地的專屬使用權。

今年5月，尹汝尚稱，他已與密克羅尼西亞和帕勞敲定了續簽《自由聯繫條約》的條款，並希望在未來幾周內與馬紹爾群島也能這樣做。尹汝尚說，“我非常希望我們能在幾周的合理短時間內達成協議”。

根據今年達成的諒解備忘錄，美國將在20年內向這三個國家承諾總計71億美元的援助，但須經國會批准。尹汝尚建議美國國會在9月30日之前批准諒解備忘錄中商定的總金額，即使沒有與馬紹爾群島達成最終協議。他警告說，如果做不到這一點，美國的信譽將受到損害，對馬紹爾群島也是一個沉重打擊。

此外，美國國務院周四宣布，布林肯國務卿（Antony Blinken）下周將前往湯加、新西蘭和澳大利亞訪問，討論地區安全與合作問題，並出席女足世界盃。布林肯計畫在湯加首都努庫阿洛法為新的美國大使館舉行落成典禮。