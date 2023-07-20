耶倫抵訪越南 稱尋多一條供應鏈應對中國影響

越南/美國/耶倫

美國財政部長耶倫周四抵訪越南。耶倫在會見越南官員時表示，美國認為與越南建立牢固的經濟和安全關係是一個優先事項。耶倫是在訪問北京和印度並出席二十國集團主要工業經濟體金融會議後抵達越南的。

廣告 繼續瀏覽後續

據美聯社今天報道稱，耶倫訪問越南以建立美越關係並推動供應鏈多元化，以抵消與中國的緊張關係的影響。根據美國財政部提供的言論，耶倫對越南總理範明正表示：“美國認為越南是推進自由開放的印太地區的重要合作夥伴。”

“自由開放的印太”是指美國最新的廣泛外交政策，旨在與該地區其他國家建立更牢固的關係，以有效對抗中國在鄰國中日益增強的影響力。耶倫稱，“越南也是一個密切的經濟夥伴，去年我們的雙向貿易額創下歷史新高，美國是越南最大的出口市場，”她說。“未來數月乃至數年，深化與越南的經濟和安全關係是我們政府的首要任務。”

耶倫還分別對一群商界女性和經濟學家講話，她對越南在計算機芯片和可再生能源等行業的投資不斷增加感到鼓舞。

她的訪問是美國持續努力對抗中國在印太地區日益增長的影響力的組成部分。今年早些時候，美國撤軍50周年紀念日幾周後，美國國務卿布林肯訪問了越南，並承諾將兩國關係提升到新的水平。

撤軍標誌着美國結束對越南的直接軍事介入。兩國於1995年才恢復外交關係。此後雙邊貿易不斷增長，去年貨物貿易額達到1380億美元的高位。

據耶倫表示：“我們密切合作，儘力解決戰爭遺留問題。”

據美聯社稱，中國邊境距河內不到60英里（96公里），而越南與中國的多個鄰國一樣，在南海與北京存在海洋和領土爭端。但中國是越南最大的貿易夥伴。

越南已迅速成為韓國 LG 和三星電子等全球製造商、蘋果公司的供應商以及本田和豐田等汽車製造商的主要出口生產中心。