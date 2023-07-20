菲律賓防長：密切監測台灣可能遭入侵的情勢

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據《菲律賓星報》等媒體報導，菲律賓新任國防部長特奧多羅(Gilberto Teodoro Jr.)7月20日向媒體表示，菲律賓政府正密切關注中國對台動武的威脅，並為可能發生的突發事件做好準備。

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特奧多羅周四在新聞發布會上說，菲律賓國防部正在計畫與該威脅和本地區內其他可能發生的衝突有關的“所有應急措施”。

特奧多羅告訴記者說，“我們每天都會繼續關注這一問題，希望中美兩國的雙邊接觸能夠緩解本地區的緊張局勢”。據悉，他是在被問及菲律賓目前的國防計畫是否也為中國可能入侵台灣做準備時對記者說這番話的。

特奧多羅說，“首先，我們必須對這種可能性進行評估”。他補充說，“儘管如此，我們將繼續為所有突發事件制定計畫，不僅是中國和台灣之間的任何熱點事件，而且還包括戰區內的任何突發事件。”

菲律賓國防部早前表示，如果中國對台動武，菲政府將優先考慮在台灣生活和居住的菲律賓人的安全，尤其是幫他們回家。約15萬名菲律賓人在台灣工作和生活。

特奧多羅周四還誓言“盡一切努力”維護菲律賓在南中國海爭議海域的權利，並表示美國已承諾進一步增強菲律賓的軍事能力。他說，菲律賓將與美國合作建立“可信的威懾態勢”。

特奧多羅補充說，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在最近的一次通話中保證，美國將協助菲律賓升級其國防資產。