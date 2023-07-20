韓美日峰會將於下月18日在戴維營舉行，擬加強安全經濟合作

韓國/日本/美國

據韓聯社報導，消息人士周四透露稱，韓國總統尹錫悅將於8月18日在華盛頓附近的戴維營與美國總統拜登（Joe Biden)和日本首相岸田文雄舉行三邊峰會。韓國總統室在給記者的通知中表示，峰會將在“8月的某個時候”在美國舉行，但具體日期和地點將在三方協調後儘快公布。

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這次峰會是拜登五月份在日本廣島舉行的七國集團峰會期間會見日韓領導人時提出的。據匿名的消息人士稱，這三個國家決定在馬里蘭州的美國總統度假勝地——戴維營舉行峰會。

報導指，韓美日領導人將進一步加強在安全、經濟、全球事務等領域的合作與應對力度。尤其是在朝鮮試射軍事偵察衛星、發射新型固體燃料洲際彈道導彈“火星-18型”等挑釁不斷的情況下，三方可能集中討論加強對朝威懾的方案。

預計三方還有可能為儘快啟動去年11月商定的“朝鮮導彈預警情報共享機制”而檢查籌備情況。半導體供應鏈、俄烏戰爭引發的全球性焦點等也將成為會談議題。

韓國總統室一位官員在接受韓聯社電話採訪時強調，韓美日三國領導人會晤的本身就能釋放一個信息，是全球焦點。總統室此次公布消息時採用“首腦會議”的措辭，而非“首腦會談”。這可能意在與從1999年起步的“韓中日領導人會議”相對應，凸顯韓美日合作。

這將是尹錫悅繼4月底赴美進行國事訪問後時隔近4個月再次訪美。韓國歷任總統中，時任總統李明博於2008年4月首次訪美期間受邀在戴維營與小布什總統舉行過首腦會談。