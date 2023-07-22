七國集團和歐盟要求中國阻止朝鮮在其海域逃避制裁

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據路透社周五報導，七國集團（G7）、歐盟與澳大利亞、新西蘭和韓國通過一份聯名信呼籲中國提供幫助，以阻止朝鮮利用中國領海逃避聯合國制裁。

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經路透社查看，這封寫給中國常駐聯合國代表張軍的信函寫道，“我們對繼續存在多艘油輪……將貴國三沙灣領海作為避難所，以便利其向朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）進行受制裁石油產品貿易表示關切。”

這封由七國集團成員美國、加拿大、法國、德國、意大利、日本和英國，以及澳大利亞、新西蘭、韓國與歐盟簽署的信函將提供衛星圖像，“清楚地表明這些行為在2022 年繼續發生在中國的管轄範圍內，並在2023年繼續存在。”

朝鮮自2006年以來一直因其導彈和核計畫而受到聯合國制裁。其中包括2017年對朝鮮精鍊石油和原油進口實施的年度上限。聯合國制裁監督員也長期指責朝鮮逃避制裁措施，包括繼續非法進口精鍊石油和出口煤炭。

聯合國安理會還將數艘違反制裁的船隻列入黑名單。報導指，將提供給中國的衛星圖像顯示，其中一些船隻使用了中國的領海。

這封聯名信寫道，“我們再次鼓勵中國政府採取更多措施，識別並阻止這些船隻在中國領海停泊或遊盪”。該信件還要求“如果發現這些船隻再次停泊在三沙灣，中國應檢查這些船隻是否有非法走私石油的證據，拒絕為它們提供一切服務，並最終儘快將它們驅逐出貴國海域。”

信中要求中國告訴該地區的公司，如果它們為這些船隻提供服務，“不僅會面臨制裁風險，而且還有可能被公開認定為幫助逃避制裁”。中方此前一再表示遵守聯合國安理會的制裁決議。目前尚不清楚給張軍的信函將於何時發出。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周五在參加阿斯彭安全論壇活動時表示，“我與中國同行的直接對話，尤其是中國在幫助朝鮮就其核計畫進行談判、幫助我們推進朝鮮半島無核化的共同願景方面可以而且應該發揮的作用。”

布林肯說，“我和中國同行分享的是：我們相信你們有獨特的影響力，我們希望你們能利用這種影響力讓朝鮮更好地合作。但如果你們做不到或不願意，那麼我們將不得不繼續採取一些不針對中國、但中國可能不會喜歡的措施，因為這些措施不僅要加強和鞏固我們自己的防禦，還要加強韓國和日本的防禦，並深化我們三方正在共同開展的工作。”

布林肯續稱，“我認為，我們已經看到，在美國、日本和韓國三邊基礎上，經過幾屆政府的努力，發展出了一種非同尋常的關係。這種關係只增不減。朝鮮所做的一切，以及中國無力幫助我們對此做些什麼，我們都將繼續朝着這個方向前進。”