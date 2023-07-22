印度向越南捐贈導彈護衛艦：史上首次向“友好國家”移交即用軍艦

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據印度報業托拉斯報導，印度7月22日向越南贈送了其庫克里級導彈護衛艦“吉爾班”號(INS Kirpan)，這體現了印度與越南不斷發展的雙邊戰略和防務夥伴關係，同時也反映了兩國對中國在南中國海日益武斷的行為的共同關切。

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據印方官員介紹，這是印度首次向任何友好的外國移交一艘可全面作戰的輕型護衛艦。正在越南進行正式訪問的印度海軍參謀長庫馬爾（R Hari Kumar）在越南金蘭深水港主持了戰艦移交儀式。印度海軍稱，該艦已移交給越南人民海軍，並配備了完整的“武器補給”。

庫馬爾在捐贈儀式時講話說，“今天的交接儀式象徵著印度和越南之間根深蒂固的友誼和戰略夥伴關係”。他補充說，“更重要的是，這是印度有史以來第一次向友好的外國提供可全面運行的輕型護衛艦。”

庫馬爾表示，將“吉爾班”號移交越南與印度在二十國集團（G20）峰會上提出的“同一個地球，同一個家園，同一個未來”的願景不謀而合。印度在南中國海越南海域有石油勘探項目。過去幾年，兩國一直在加強海上安全合作，以保護共同利益。

庫馬爾說：“今天的活動重申了我們不僅在雙邊而且在更廣泛的多邊框架內擴大和深化防務夥伴關係的承諾”。他表示，希望“吉爾班”號在移交給越方後能繼續在浩瀚的大海上航行，“堅持自由、正義和基於國際規則的秩序原則，成為建立‘良善力量’的支柱”。

庫馬爾說，“當我們把‘吉爾班’號交給越南海軍時，我們對他們操作和維護這艘宏偉艦艇的能力充滿信心。我們確信，越南海軍將利用該艦的巨大潛力來捍衛其國家海洋利益，為地區安全作出貢獻，並促進和平與穩定”。印度海軍在該艦退役後將其捐贈給越南。

據悉，“吉爾班”號自1991年印度海軍服役以來，一直是印度海軍東部艦隊的組成部分，在過去32年中參加了許多行動。該艦長90米，寬10.45米，最大排水量為1450噸，由大約12名軍官和100名水手組成。

庫馬爾說，“印度海軍將‘吉爾班’號移交越南人民海軍，象徵著印度海軍成為印度洋地區首選安全合作夥伴”。6月28日，“吉爾班”號在印度三色旗的陪伴下，踏上了從印度到越南的最後旅程，並於7月8日抵達越南金蘭。