台灣有事時美日是否軍援 美國軍方稱取決於美日政治領袖

美國/日本/台灣/中國

自由時報引述《日經亞洲》今天消息，美國參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）受訪表示，日本將在印太地區的任何突發事件中發揮關鍵作用，無論是否涉及台灣；美日兩國是否軍援台灣，將取決於兩國的政治領袖。

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據消息，密利在五角大樓接受《日經》和另一家媒體採訪時表示，日本自衛隊是一支有能力的地區性軍隊，而且與美軍之間具有作業互通性，雙方一直協同訓練。因此，日本自衛隊及日本這個國家，“在太平洋地區發生任何突發事件時都將發揮重要作用，無論是否涉及台灣”。

密利還稱，關於美日兩國是否會保衛台灣，將取決於兩國的政治領袖。

此外，密利也談到中國軍事發展，直言中國想在海上、空中、地面、太空和網絡空間挑戰美國，“他們正在發展非常強大的軍事能力來達成這一點”。他認為，中國是一個修正主義國家，希望修改全球規則，以將中國規則納入，從而以大國身分為自己謀取利益。

密利稱，為此，美國陸軍組建多領域特種部隊，配備長程火力、防空、情報、網絡戰、電子戰和後勤支援等廣泛能力，這些部隊可在陸地上靈活移動，在執行作戰任務時，也能躲避敵人攻擊，將可有效因應東海、南海和其他地區的中國軍艦。

據該報道，針對朝鮮7月12日發射洲際彈道導彈，密利指這是一次非常重要的發射測試，朝鮮導彈稱射程可達到並擊中美國，凸顯了美、日、韓對朝鮮問題採取協調一致反應的必要。密利不諱言金正恩是一位相當難以預測的領袖，美國可能發現自己在幾天之內就處於戰爭狀態，而且幾乎沒有任何徵兆。