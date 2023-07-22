朝鮮向日本海多發巡航導彈

朝鮮/韓國/巡航導彈

據韓國軍方參謀長聯席會議稱，朝鮮在當地時間凌晨 4 點左右突然發射巡航導彈。這是上一次發射導彈的三天後時間，此前朝鮮發射了兩枚彈道導彈，這次是向對面東海岸的日本海方向發射。

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朝鮮今天向黃海發射“數枚巡航導彈”。據本台報道稱，自周二以來，朝韓兩國之間的緊張局勢不斷升級。 本周六，平壤向海上發射新一輪導彈。

據韓國軍方說：“韓國和美國情報部門正在分析此次發射，同時監測是否有其他軍事活動的跡象。”

這次新的巡航導彈發泄，也是在美國核潛艇“肯塔基號”周二在韓國釜山港停留兩天後進行的。 據本台駐首爾的記者 Célio Fioretti 報道稱，這是四十年來第一次有美國核潛艇在韓國靠岸。

華盛頓去年四月的決定規定了這種臨時部署核武器的做法，以實施核威懾戰略。但平壤卻宣稱，美國艦艇在韓國的停留可能“屬於朝鮮使用原子武器打擊的條件”。

這些言論不可能讓韓國無動於衷。 韓國當局回應警告稱，如果平壤膽敢使用核武器，首爾的反擊將是巨大的，即意味着朝鮮金正恩政權的終結。

最近的導彈威脅也加劇了兩國之間的緊張局勢，而與此同時，兩國都正準備紀念朝鮮戰爭停戰70周年。