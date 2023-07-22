米利：日本是應對印太地區任何突發事件的關鍵

美國/日本/印太

美國參謀長聯席會議主席、陸軍上將米利(Mark Milley) 周四在五角大樓受訪時表示，日本將在印太地區的任何突發事件中扮演“關鍵”角色。

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米利在受訪時向《日經亞洲》等媒體表示，就日本自衛隊“我認為，在太平洋地區的任何突發事件中，無論是否涉及台灣，它都將發揮重要作用”。米利本月中旬在夏威夷會見了日本自衛隊和韓國軍方的同行。他隨後前往兩國進行訪問。

米利在採訪中還談到了中國軍隊。米利說，“他們是一個挑戰，或者說他們想在海上、空中、地面、太空和網絡空間挑戰美國，為此，他們正在發展……非常強大的軍事能力。”

談到美國自二戰以來在建立基於規則的秩序方面所發揮的作用，米利說：“我們認為，中國是一個修正主義大國，他想修改這些規則，以便作為一個大國將自己的規則納入其中，為自己謀利。”

關於日本自衛隊，米利說：“這是一支有能力的地區軍隊。而且，他們與美國軍隊可以相互操作，因為我們一直在一起訓練”。他指出，“日本部隊和日本作為一個國家，將是任何突發事件的關鍵”。米利補充說，“這將取決於日本的政治領導人和美國的政治領導人是否......我們每個國家都來保衛台灣。”

美國陸軍近年來建立了多域特遣部隊，配備了遠程火力、防空、情報、網絡戰、電子戰和後勤支援等多種能力。這些部隊在陸地上靈活移動，在躲避敵人攻擊的同時開展行動。米利說，多域特遣部隊可以有效應對東海、南海和其他地區的中國軍艦。

米利說，“我們希望這些遠程精確火力、這些多域特遣部隊能夠從各種陸基地點與不沉的航空母艦一起行動”，他將戰略位置重要的陸地比作航空母艦。雖然米利說目前還沒有任何決定，但他提到日本、菲律賓和越南是亞洲可能的行動地點。

就朝鮮問題，米利表示，朝方於12日發射的洲際彈道導彈“是一次研發試驗”。他說，“但這是一次非常重要的洲際彈道導彈試驗，如果他們選擇這樣做的話，它的射程可以達到並擊中美國。” 他強調，平壤的這次試射凸顯了美國、日本和韓國協調應對朝鮮問題的必要性。

米利說，“我們希望有一套共同的應對方案，即三邊應對方案，所有三個國家都參與應對朝鮮的任何挑釁”。在他看來，朝鮮最高領袖金正恩“充其量只是一個不可預測的領導人”。米利續指，“我認為，朝鮮局勢是美國可能——我不是說會，而是說‘可能’陷入戰爭狀態的一個領域，你知道，在幾天之內，幾乎不需要任何通知。”

米利在採訪中還提到了印度，稱印度是“該地區非常重要的戰略盟友或合作夥伴”，有助於維護自由開放的印度-太平洋。他說印度的軍事能力很強，將與印度合作深化防務合作。