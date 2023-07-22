韓國多地民眾收到包括毒氣物可疑國際郵件 稱寄自台灣馬來西亞烏茲別克斯坦等地

韓國/可疑國際郵件

韓國多地警方報告近日接到多起收到可疑國際包裹的報警。警方已着手調查情況，並提醒民眾收到可疑國際郵件時切勿打開，立即報警。事發地分布於首爾市、濟州道、大田市等多地。據首爾瑞草警察署等消息，警方當天接到來自台灣的可疑包裹寄存在瑞草郵局的報警。經檢查發現，包裹內並無爆炸物品。首爾明洞中央郵局和恩平郵局當天下午也發現類似的包裹。

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就韓國多地民眾收到可疑國際郵件，韓聯社報道稱，韓國蔚山市甚至發生收件方多人打開包裹後頭暈被送醫的情況。據蔚山消防本部和蔚山東部警察署消息，20日中午，蔚山東區的一家殘疾人福利設施收到疑似來自台灣的黃色包裹，該設施3名有關負責人打開包裹後出現頭暈、呼吸困難等癥狀，並被送往醫院接受治療。據悉，郵袋內並沒有裝物品，警方不排除有關人員吸入毒氣的可能性。警方正通過郵局查看該包裹的寄送流程。

濟州道警方也於前一天接到收到可疑包裹的報警，包裹從台灣寄出。慶尚南道鹹安郡、大田市等地也出現多起類似報警，郵件來自馬來西亞、台灣、烏茲別克斯坦等地。

該報道稱，隨着類似情況在全國範圍內接連不斷，隸屬於科技信息通信部的郵政事業本部決定暫時禁運類似國際郵件，對已運入境內的類似郵件將進行安全排查，只寄遞安全過關的郵件。