日本自衛隊進行12式陸基反艦導彈在澳洲首次發射訓練

日本/澳大利亞/印太

日本陸上自衛隊正在澳大利亞參加由美法等13個國家加盟的“護身軍刀-2023”聯合演習。7月22日，日本陸上自衛隊首次在澳洲進行了國產12式陸基反艦導彈的實彈發射訓練。

廣告 繼續瀏覽後續

據《日本時報》報導，這枚射程近200公里的陸基反艦導彈從新南威爾士州畢克羅福特武器測試場的車載系統中發射，不含爆炸物，目標是傑維斯灣沿岸演習區的一個無人目標。訓練以一艘小型船隻為目標，根據陸上自衛隊和澳軍的無人機收集的目標位置信息等發射了一枚導彈，並落在了預期的地點。

這是日本研製的12式陸基反艦導彈首次在澳大利亞的訓練中發射，據認為，考慮到中國的海洋活動，此舉的目的是為了彰顯日澳兩國的合作。

據日本放送協會報導，12式陸基反艦導彈目前的射程為一百數十公里，但日本防衛省計畫在改進之後將射程延長至1000公里左右，並正在探討把這款導彈作為可攻擊對方導彈發射基地等目標的旨在行使反擊能力的裝備。

日本陸上自衛隊幕僚長森下泰臣表示，實彈試射活動有助於建立關係。他說，“‘護身軍刀’演習之所以重要，是因為其加強了與澳大利亞和美國的合作，這將有助於維護和加強自由開放的印度-太平洋”。

森下泰臣說，“我相信，與澳大利亞海軍聯合進行的陸基反艦導彈射擊演習將增強澳大利亞和日本之間的高度信任"。

演習總監、澳大利亞陸軍准將希爾（Damian Hill）說，“護身軍刀”演習是澳軍與盟友和地區合作夥伴共同訓練的絕佳機會。他說，“這是日本有史以來參加‘護身軍刀’演習人數最多的一次，進一步加強了兩國部隊之間的互操作性。這是我們寶貴的夥伴關係不斷發展和深化的又一例證。”

希爾表示，“澳大利亞和日本密切合作，共同支持建立一個安全、有韌性和繁榮的印太地區”。他談到，“我們與日本和其他合作夥伴定期舉行軍事訓練演習，但‘護身軍刀’演習是一個很好的機會，可以共同開展更複雜的訓練活動，比如這次導彈發射。”

據了解，“護身軍刀-2023”聯合演習啟動儀式於21日在悉尼舉行，將持續到8月4日，來自13個國家的30000多名軍事人員參與。