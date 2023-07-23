柬埔寨今大選 有憂世襲政權

柬埔寨/選舉/洪森/洪馬奈

柬埔寨今天開始被指毫無懸念的立法選舉投票，之後篤定盤踞政權，已經以鐵腕統治國家38年的首相洪森並預計將把權力交給他的大兒子。

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柬埔寨投票於當地上午 7 點開始，並將於下午 3 點就結束。

洪森選前鐵腕消滅主要反對派運動，在沒有任何可信反對派的情況下，洪森領導的柬埔寨人民黨（CPP），據民意調查稱應該像2018年一樣贏得議會全部125個席位。

據法新社說，由 17 個國際非政府組織組成的聯盟在周六發布的新聞稿中稱這項民意調查“令人深感擔憂”。國際人權聯合會和亞洲自由選舉網絡（Anfrel）等人權組織擔心：“即將舉行的選舉表明選舉過程明顯缺乏透明度、公平性和包容性。”

據現場法新社記者稱，洪森本人在金邊郊區達克茂的一個投票站投票開始幾分鐘後就進行了投票。

自1991年巴黎和平協定簽署以來，超過970萬選民被要求參加第七次全國選舉，該巴黎和平協定標誌着紅色高棉時代的結束。

70 歲的洪森是任職時間最長的世界領導人之一，他正在準備交班，但希望在將權力移交給他45歲的長子、曾在美國和英國受訓的四星將軍洪馬奈 (Hun Manet)之前進一步鞏固控制權。

據洪森在本周接受採訪時表示，權力移交可能會在 3 至 4 個星期內完成。

但洪森警告選民，即使在卸任後，他仍將繼續主導柬埔寨政治。

洪森的批評者指責洪森剝奪了基本自由，並利用司法系統壓制對手，導致反對派數十人被投入監獄。

人權非政府組織人權觀察組織的菲爾·羅伯遜表示，洪森將權力世襲給他的兒子“是在柬埔寨人民背後再捅一刀”。他指出，洪森的違法行為“讓柬埔寨看起來像朝鮮，而不是真正的民主國家”。

在立法選舉之前，洪森加強對反對者的鎮壓政策進一步加強，他們普遍被剝奪自由或被迫流亡。

在2018年的最後一次全國民意調查中，人民進步黨在法院解散了柬埔寨主要反對黨後贏得了所有席位。

包括這一次選舉，唯一有可能競爭的反對黨蠟燭黨卻因未能在選舉委員會正確登記而被踢出競選。

洪森顯示為世襲有保證而高興，他的兒子星期五稱，“今天是我們勝利的一天”，洪馬奈周五在競選活動的最後一次集會上許諾，將為柬埔寨維護高棉帝國的驕傲。法新社說，高棉帝國據信從9世紀到13世紀一直輝煌燦爛，以聞名世界的吳哥窟寺廟為象徵。

面對如潮的支持者，在他父親的巨幅肖像下，洪馬奈敦促柬埔寨人投票給他的執政黨，背說這是唯一一個“有能力領導柬埔寨”的政黨。隨後，洪馬奈率領數千輛汽車很震懾地掃街穿過首都。

洪馬奈最近已經接過了領導職務，逐漸承擔了他父親洪森直接承擔的職能。作為該國強大的常任委員會成員，他是金邊人民黨名單上的首次首位候選人，這是他成為總理所需的第一步。據法新社採訪政治學家歐維拉克分析說：“洪馬奈是含着金湯匙出生的。但取代他父親將是一個重大挑戰。”

據法新社說，柬埔寨是東南亞的一個貧窮小國，柬埔寨經濟很大程度上依賴中國和國際援助。