韓國受寄近兩千可疑郵件 指或有來自中國

韓國/台灣/中國/可疑郵件

據韓國警察廳23日消息，警方從20日到當天上午5時共接到1904起收到可疑國際包裹的報警。警方已對其中587起涉及的包裹進行收回並展開調查。經確認，其餘1317起為誤報警。

廣告 繼續瀏覽後續

據韓聯社今天報道稱，從事發地來看，京畿道最多，為604起。其後依次為首爾市（472起）、慶尚北道（89起）、仁川市（85起）、全羅北道（80起）。

本月20日，蔚山市一家殘疾人福利設施收到疑似內含有毒氣體的包裹。首爾明洞中央郵局21日也發現類似包裹，導致樓內1700多名緊急疏散。調查發現，大部分可疑包裹裝有唇膏等低廉物品，或空空如也。警方正攜手有關單位調查可疑郵件是否存在危險。

警方提醒民眾，若發現黃色或黑色郵袋上寫有“CHUNGHWA POST”、寄件地標為“P.O.Box 100561-003777，Taipei Taiwan”的包裹，切勿打開，應立即向轄地警察署或撥打112報警。

據自由時報消息稱，韓國收到多起稱寄自台灣的可疑國際包裹案，台灣中華郵政指出，實際寄件人應為中國電商平台某商家。

韓國1家身障福利機構收到疑似毒氣包裹，造成3人送醫，該郵件來自中國，透過台灣中華郵政的“貨轉郵”服務寄送。中華郵政表示，台灣完全配合韓國郵政，相關資料都已提供給韓國，也已要求台灣負責的轉運業者暫停貨轉郵至韓國的服務，並不排除開罰其15萬元。

該消息稱，韓國蔚山市一所身障福利機構20日下午收到寄自台灣的黃色包裹，3名工作人員打開後，出現頭暈、呼吸困難癥狀，送醫後無生命危險。據悉包裹內有無色、無味粉末，不排除可能吸入毒氣。

中華郵政公司郵務處副處長林立富表示，21日下午接獲韓國郵政來電，要求提供貨轉郵寄件人的相關資訊，台灣完全配合韓國郵政要求提供相關網站、資料，韓國郵政也了解該包裹來自中國。

據台灣中華郵政公司表示，該包裹為我國轉運業者招攬中國電商平台利用此服務，因此實際寄件人應為中國電商平台的某商家，已要求轉運業者儘快提供資料。該包裹6月23日發往韓國，同批包裹共有2057件，韓國郵政指出有3包裹有問題，目前已暫停該業者貨轉郵到韓國的服務，待韓國調查結束後將再恢復。

據中華郵政公司表示，目前台灣一年約處理500噸貨轉郵包裹，其中約3-5成的包裹都來自中國。以日本、加拿大為目的地的包裹占最大宗。