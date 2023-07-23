韓國外交部：已要求中方立即查明可疑國際包裹事實關係

韓國/中國/亞洲

據韓聯社報導，韓國外交部周日通過短信向媒體記者介紹稱，已通過駐華外交機構要求中國外交部、有關部門及地方政府及時查清引起韓國民眾憂慮的可疑國際包裹問題事實關係，並進行說明。中方表明最大限度地配合韓方要求的立場。

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韓國外交部稱，台灣方面表示可疑包裹最初從中國大陸寄出，途徑台灣中轉後到達韓國。

韓國外交部稱，“我們通過駐華使館聯繫了中國外交部、有關部委和地方政府，要求儘快澄清和查明事實”。該部門表示，將參考加拿大、美國等其他國家發生的類似事件及應對方式。

本月20日，韓國東南部蔚山市一家殘疾人福利設施收到疑似含有有毒氣體的包裹。之後，韓國警方接到多起收到可疑國際包裹的報警。

據韓國警察廳23日消息，警方從20日到當天下午5時共接到2058起收到可疑國際包裹的報警。其中，警方收集了645個包裹進行調查，其餘的都是誤報。

當局呼籲民眾對可疑的國際包裹保持警惕。他們說，這類包裹的顏色可能是黃色或黑色，上面可能寫有“中華郵政”字樣。寄件人可能是台北100561-003777信箱。

韓國政府正在權衡全國範圍內發現的未經證實的國際包裹是否是“刷單詐騙”——一種將未訂購的物品發送給任何人，然後冒充收件人發布產品評論的方法，但也在為恐怖主義的可能性做好準備。

韓國外交部表示：“各駐外使館也已接到指示，加強郵件相關安全保障。”