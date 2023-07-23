韓國總統尹錫悅岳母遭訴訟併當堂被捕案 未在韓國引轟動

韓國/尹錫悅

韓國總統尹錫悅的岳母崔恩順（音）遭指控偽造銀行存款餘額證明書案二審於21日宣判，法庭駁回被告人方面提出的上訴，判處崔恩順有期徒刑1年，維持一審判決，並將總統岳母當庭逮捕。雖然此案是現任總統的岳母當堂被捕是史無前例，韓國沒有出現輿論爆炸性轟動。就今天的媒體關注，此事件遠遠只排在第五。總統府不幹預司法並拒絕對此案發布評論。

廣告 繼續瀏覽後續

據韓聯社今天23日排列的媒體新聞關注名榜，“韓國暴雨致41人死亡上萬人轉移避險”列第一，其後依次是“朝鮮發射短程導彈矛頭直指來韓美核潛艇”；“防彈V榮膺奢侈品牌卡地亞形象大使”；“韓前政府被曝隱瞞薩德無害報告和對華“三不一限”。

新聞“尹錫悅岳母偽造證明案二審獲刑一年當庭被捕”排列第五。

韓聯社報道此消息時，明確稱事主是現總統尹錫悅的岳母。

報道稱，韓國總統尹錫悅的岳母崔恩順（音）偽造銀行存款餘額證明書案二審21日宣判，法庭駁回被告人方面提出的上訴，判處崔恩順有期徒刑1年，維持一審判決，並將其當庭逮捕。

該報道指，在一審中，崔恩順同樣被判有期徒刑1年，但未被當庭逮捕。法庭就當挺逮捕的理由表示，原審裁定的刑罰適當合理，被告人因犯罪行為攫取巨額利益，犯罪情節嚴重。

據韓聯社敘述案情稱，崔恩順涉嫌曾在購置京畿道城南市島村洞一塊地皮的過程中偽造銀行存款餘額證明書，篡改為儲蓄銀行的存款從2013年4月1日至10月11日分四次存入共349億韓元（約合人民幣1.95億元），並因此被起訴。她還涉嫌與合夥人安某勾結，於2013年8月7日就針對島村洞地皮提起訴訟要求退回定金，並向法院提交偽造的存款餘額證明書，涉案金額約達100億韓元。此外，她還涉嫌2013年10月購入島村洞不動產時進行借名登記，違反《關於實名登記不動產的法律》。

就此案與判決，韓聯社稱韓國總統室高官21日接受韓聯社電話採訪時就總統尹錫悅的岳母崔恩順（音）獲刑併當庭被捕一事表示，總統室不宜對司法部門作出的判決結果予以置評。

稍早，尹錫悅岳母還涉及另一樁司法案。據韓聯社說，尹錫悅岳母遭指騙保案終審被判無罪。該署明是2022年12月15日的報道稱，韓國大法院（高等法院）2庭15日對總統尹錫悅岳母崔某涉騙取醫保金案作出終審宣判，維持二審法院作出的無罪判決。