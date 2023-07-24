澳軍機與“護身軍刀”演習區附近的中國偵察艦取得聯繫

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據澳大利亞廣播公司（ABC）獲得的一張高空拍攝圖片顯示，澳大利亞皇家空軍的一架P-8“海神”巡邏機上周飛越了一艘前往澳洲附近海域的中國偵察艦。

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周日，這艘標有解放軍海軍艦船編號793的中方船隻據信位於昆士蘭州海岸附近，可能遠至昆士蘭州東北部地區的蕭瓦特灣以南，試圖收集有關“護身軍刀 2023”（Talisman Sabre 2023）13國聯合演習的敏感信息。這艘815型電子偵察艦的照片是從珊瑚海公海上空的另一架澳軍軍機上拍攝的。

澳大利亞國防軍聯合作戰參謀長比爾頓（Greg Bilton）中將告訴ABC記者，他上周四上午派出了一架P-8“海神”偵察機與該艦取得聯繫。比爾頓在觀察“護身軍刀”演習活動時表示，P-8偵察機“找到了該偵察艦，我們向其發出信號，得到了禮貌的回應，這是在公海進行正常互動時所期望的”。

比爾頓說，“他們會被動地收集，而我們會進行調整——有些東西我們不一定要泄露，我們有辦法在不泄露我們訓練的敏感方面的情況下使用我們的部隊”。這位澳軍將領說，這艘偵察艦仍有可能將其位置從昆士蘭州中部轉移到澳洲的最北端，但這似乎不太可能。

比爾頓說，“從這裡到達爾文需要四到六天的時間，因此我認為它將會留在本地區，觀察我們在東海岸開展的活動”。他說，澳大利亞國防軍還預計，這艘高科技偵察艦在觀察大規模軍事演習時，將停留在澳大利亞領海之外。

比爾頓說：“它將停留在我們的毗連區以外，即24海里以外，這符合國際法——他們（解放軍海軍）在以往演習中的表現正是如此，我不希望改變”。當被問及是否有澳大利亞或美國的潛艇也被派去窺探來訪的中國偵察艦時，比爾頓回答說，“無可奉告”。

防務和安全人士最初預計，鑒於從西澳大利亞州、北領地到澳洲東海岸正在發生的大規模演習活動，中方今年將再次向“護身軍刀”演習派遣兩艘偵察艦。此前，澳大利亞已確認將購買20架新的美製軍用貨運飛機，澳洲國防部還在研究購買新的空對空加油機的計畫。