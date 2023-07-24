王毅向日本外相提議重啟日中韓高層會談

中日韓關係

據日本外務省官員等近日透露，負責中國外交的最高負責人、中共中央政治局委員、中共中央外事辦主任王毅日前向日本外相提議舉行日中韓高層會談。

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王毅7月14日在印度尼西亞首都雅加達舉行的東盟10+3相關會議時會見日本外相林芳正，並提議舉行日中韓副部長級會談。

日本將這一提議讀解為中方建議恢復自2019年12月以來暫停的日中韓三國首腦會談，因此決定為年內實現日中韓首腦交流而開始進行全面協調和準備工作，從以往的日中韓首腦峰會來看，一般是先進行副部長級等的事務級別的會談，然後進行外長會談並啟動三國首腦峰會。

日本首相岸田文雄3月16日在東京舉行的日韓首腦會談後的聯合記者會上表示，雙方一致同意重啟兩國政府在廣泛領域的交流。作為一個具體的方法，就是儘快重啟日本、韓國和中國之間的高層交流進程，表示有意在日韓關係改善趨勢下恢復日中韓對話。

中國曾對恢復日中韓首腦峰會持積極的態度，但是日韓以尹錫悅訪日為契機，實現歷史性和解後，中國對日韓接近產生了警惕，中國外交部發言人汪文斌3月16日的記者會上表示：中方反對個別國家搞封閉排他的“小圈子”，希望日韓關係能夠朝着有利於地區和平、穩定與繁榮的方向發展。

而最近日中圍繞東京電力福島第一核電站處理水排海問題對立激烈，中國從7月7日起對來自日本全國的水產品進行全面放射性物質檢查，日本水產品大量滯留中國海關，對日本水產品出口中國造成很大的打擊。7月24日，日本官房長官松野博一和官房副長官磯崎仁彥都對中國的做法表示強烈擔憂，輿論認為，如日中韓首腦峰會能在年內舉行，日本希望通過首腦會談推進這一問題的解決。