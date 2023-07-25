中國資金援建的柬埔寨雲壤海軍基地升級改造工程即將竣工

柬埔寨，中國，軍事基地

柬埔寨官方周二（7月25日）表示，位於該國南部的雲壤（Ream）海軍基地升級改造工程已接近完工，中國政府資金援建該項目引發多方爭議，據此前公布的衛星圖像顯示，該基地設有一個巨大的碼頭，華盛頓懷疑基地改建被用以中國軍事基地。

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法新社報道，雲壤海軍基地位於泰國灣，是通往南海的戰略要地。多年來，該基地一直是柬埔寨和美國之間的爭議焦點。華盛頓懷疑該地已被改建用以中國的軍事基地，以進一步擴大其在國際上的影響力。

柬埔寨國防部發言人楚姆-索契（Chhum Socheat）向法新社說 "基地即將完工”，他表示，“我們一直說，那裡沒有中國的軍事基地。我們只是在現代化我們的軍隊（......），以保護我們領土的完整。”

華盛頓安全智庫保衛民主基金會（FDD）的軍事專家克雷格-辛格爾頓（Craig Singleton）說，據美國商業圖像公司 BlackSky 公布的衛星照片，顯示改造工程、尤其是一個長 363 米的防波堤工程進展快速。

這位專家說，"雲壤基地西岸可見的深水碼頭與中國在吉布提基地的軍用碼頭幾乎完全相似”。

而柬埔寨國防部發言人否認建設該碼頭是用以接納航空母艦。

最早對該基地用途的擔憂起於 2019 年，《華爾街日報》當時報道有一份秘密協議草案允許中國在該基地停靠軍艦。報道指，中柬關係明顯拉近，中國國家主席習近平剛剛親自電賀洪森在周日該國立法選舉中獲勝，同時承諾將進一步加強兩國關係。而西方國家批評此次選舉 "既不自由也不公平”，有能力挑戰洪森的候選人此前都被取消了參選資格。

現年 70 歲的洪森自 1985 年以來一直以鐵腕手段統治柬埔寨，不久前他透露將把權力移交給自己的長子洪馬內（Hun Manet）。