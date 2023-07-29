日本敦促斯里蘭卡加快債務重組

外相外訪

亞洲 – 日本外相林芳正29日在斯里蘭卡最大城市科倫坡，與該國總統維克拉馬辛哈舉行了會談。雙方就經濟危機嚴重的該國債務問題展開了磋商，一致認為由所有債權國參加實施透明公平的債務重組很重要。這是考慮到了該國最大的債權國中國。

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林芳正還與斯里蘭卡外長薩布里舉行會談。他在會談結束後的聯合記者會上透露，強調了透明公平的債務重組的重要性。林芳正稱“希望斯里蘭卡儘快克服目前的危機”，表示會繼續提供援助。

斯里蘭卡是印度洋的海上通道要地。林芳正表示，該國是實現日本倡導的“自由開放的印度太平洋”的重要夥伴。

林芳正日本時間29日從印度抵達斯里蘭卡。

另據法新社報道，中國持有斯里蘭卡約52%的雙邊信貸，日本和印度是第二大貸款國。除中國外的所有雙邊債權人均承諾支持推遲償還貸款的計畫。

北京方面一直不願同意延期償還債務，而是最初提供了更多貸款來償還舊債務，根據國際貨幣基金組織的救助規則，此舉是不可接受的。中國的拖延阻礙了國際貨幣基金組織 29 億美元的救助，該救助最終於 3 月份獲得批准，距科倫坡拖欠 460 億美元外債已近一年。

斯里蘭卡必須獲得所有官方債權人和大多數私人債券持有人的同意，才能在 9 月份提取 3.3 億美元的國際貨幣基金組織第二期付款。