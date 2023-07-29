外相外訪

日本敦促斯里蘭卡加快債務重組

亞洲 – 日本外相林芳正29日在斯里蘭卡最大城市科倫坡，與該國總統維克拉馬辛哈舉行了會談。雙方就經濟危機嚴重的該國債務問題展開了磋商，一致認為由所有債權國參加實施透明公平的債務重組很重要。這是考慮到了該國最大的債權國中國。

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Japanese foreign minister Yoshimasa Hayashi, left, shakes hands with his Sri Lankan counterpart Ali Sabry after their meeting in Colombo, Sri Lanka on Saturday, July 29, 2023
Japanese foreign minister Yoshimasa Hayashi, left, shakes hands with his Sri Lankan counterpart Ali Sabry after their meeting in Colombo, Sri Lanka on Saturday, July 29, 2023 © AP/Eranga Jayawardena
作者： 法廣
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林芳正還與斯里蘭卡外長薩布里舉行會談。他在會談結束後的聯合記者會上透露，強調了透明公平的債務重組的重要性。林芳正稱“希望斯里蘭卡儘快克服目前的危機”，表示會繼續提供援助。

斯里蘭卡是印度洋的海上通道要地。林芳正表示，該國是實現日本倡導的“自由開放的印度太平洋”的重要夥伴。

林芳正日本時間29日從印度抵達斯里蘭卡。

另據法新社報道，中國持有斯里蘭卡約52%的雙邊信貸，日本和印度是第二大貸款國。除中國外的所有雙邊債權人均承諾支持推遲償還貸款的計畫。

北京方面一直不願同意延期償還債務，而是最初提供了更多貸款來償還舊債務，根據國際貨幣基金組織的救助規則，此舉是不可接受的。中國的拖延阻礙了國際貨幣基金組織 29 億美元的救助，該救助最終於 3 月份獲得批准，距科倫坡拖欠 460 億美元外債已近一年。

斯里蘭卡必須獲得所有官方債權人和大多數私人債券持有人的同意，才能在 9 月份提取 3.3 億美元的國際貨幣基金組織第二期付款。

 

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