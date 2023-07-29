日本防衛省稱中俄海軍編隊通過宗谷海峽

日本/中國/俄羅斯

日本防衛省統合幕僚監部7月29日發布消息稱，中國和俄羅斯兩國海軍共10艘艦船28日至29日穿過北海道與薩哈林（中國稱庫頁島）之間的宗谷海峽，從日本海駛入太平洋西北部的鄂霍茨克海。其中9艘於18日至23日期間，在日本海實施了射擊等聯合訓練。

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據共同社報導，中俄兩國此前已發布海軍艦艇編隊將在太平洋實施海上聯合巡航的消息，日本防衛省介紹稱此次航行或是相關行動。防衛省正關注今後的動向。

日本防衛省稱，28日下午3點前後，10艘艦船在北海道禮文島西南約200公裏海域航行，此後北上並朝東穿過宗谷海峽。

據悉，10艘艦船為中俄各5艘，中國派出的是導彈驅逐艦、護衛艦及補給艦，俄羅斯派出的是驅逐艦、護衛艦及補給艦。實施聯合訓練的是其中9艘，另1艘是俄羅斯的補給艦。

日本防衛大臣濱田靖一周五在內閣會議上報告了2023年版《防衛白皮書》。該版《防衛白皮書》對中國和俄羅斯軍方在日本周邊的聯合行動表示“嚴重關切”。

濱田靖一在2023年版《防衛白皮書》前言中寫道，“世界正處於歷史的轉折點。國際社會面臨戰後最大考驗，正在步入一個新危機時代。俄羅斯侵略烏克蘭，作為聯合國安理會常任理事國，無視國際法，侵略主權國家，並反複發出核威懾信號，這種事態前所未有。”

濱田靖一說，“而且，中國從質量和數量的兩方面快速增強包括核導彈戰鬥力在內的軍事力量，同時在東海和南海繼續並加強靠力量單方面改變現狀及其企圖。此外，北朝鮮連續不斷地發射導彈等，快速推進核、導彈研發。”

濱田靖一稱，“我國經歷了過去的世界大戰，戰後一貫堅持走和平國家的道路，在當前形勢下， 首先應當做的就是外交努力。我國始終堅持的方針是尊重法治，任何爭端都應通過 和平和外交方式解決，不動用武力。”

濱田靖一表示，“同時，要想徹底捍衛國民的生命和生活，必須通過努力做到‘自己國家要靠自己保衛’，不斷提高威懾力，也就是說，必須讓對方認識到‘即使攻擊日本也無法得逞’。”