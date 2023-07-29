《紐約時報》：美國擔憂被中國網絡入侵

網絡攻擊

亞太 – 《紐約時報》29日報道，美國正在努力尋找中國在控制美國軍隊關鍵基礎設施的網絡核心放置的惡意計算機代碼。

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另據《每日郵報》採訪的陸軍官員和美國情報機構稱，自 5 月份以來已知的這一計算機泄露事件比最初估計的更嚴重、更令人擔憂。一位議員告訴《紐約時報》： “這是一顆定時炸彈”。

據該報報道，美國擔心與北京有關的黑客安裝了一個計算機程序，旨在在發生武裝衝突（例如台灣周邊地區）時啟動。

據同一消息來源稱，如果在機密計算機系統中沒有檢測到惡意代碼，華盛頓擔心一旦啟動，就會擾亂為美國軍事基地供電的電力、飲用水和通信網絡，這可能會阻礙軍隊的行動。

《紐約時報》援引的消息人士還考慮了另一種推論，即中國希望通過破壞美國基礎設施，讓美國公民過於關注這一內部問題，而忽視境外衝突。

5月下旬，美國及其盟國網絡安全機構指控中國資助的“網絡行為者”滲透美國“關鍵基礎設施”，北京方面堅決否認這一指控。

微軟表示，其背後的組織 Volt Typhoon 自 2021 年中期以來一直活躍，其目標之一是關島的關鍵基礎設施，該島是美軍在太平洋的一個主要軍事基地。

據《紐約時報》周六報道，經過一年多的工作，美國官員仍然不知道違規行為的全部範圍。西方國家越來越擔心北京在網絡空間的舉動。

6 月中旬，谷歌子公司報告稱，一群明顯與中國政府有聯繫的網絡攻擊者負責開展大規模計算機間諜活動，針對代表北京戰略利益的多個國家的特定政府機構。谷歌網絡安全專家曼迪安特指出，目標的選擇與“中國特別是包括台灣在內的亞太地區的高度優先問題”直接相關。