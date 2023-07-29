美國將幫助澳大利亞在2025年前開發制導導彈，推進澳洲北部空軍基地升級

澳大利亞/美國/印太

據《悉尼先驅晨報》報導，根據一項雄心勃勃的計畫，澳大利亞將在兩年內開始製造自己的導彈，這將使其能夠向美國提供製導武器，並有可能向其他國家出口。在周六舉行的澳美防長、外長“2+2”會談上，推動與美國合作加快創建澳洲本土的導彈製造業將是核心公告之一。據路透社報導，美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）當天宣布，美國將幫助澳大利亞在2025年前生產制導多管火箭發射系統。

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《悉尼先驅晨報》報導指，俄烏戰爭凸顯了包括美國在內的西方國家彈藥儲備不足的問題，而這場戰爭更是推動了澳美聯合導彈生產工作。澳大利亞副總理兼國防部長馬勒斯(Richard Marles)周五在布里斯班會見來訪的奧斯汀後表示，“這對我們兩國的工業基礎都非常重要”。他指出，“這對澳大利亞國防工業的發展意義重大。它對於確保澳大利亞未來擁有必要的戰爭物資儲備非常重要。”

馬勒斯說，這一宣布將大大提前澳洲導彈工廠的開業計畫，而這一計畫原本預計需要數年時間才能啟動。除了為當地創造就業機會外，本土導彈製造業還將使澳大利亞減少對進口的依賴，並為美國提供更多值得信賴的彈藥來源。

報導指，洛克希德·馬丁公司和雷神公司已被澳洲政府選為生產制導武器和爆炸物企業的首選合作夥伴，這些領域在澳大利亞4月公布的《國防戰略審查》報告中被確定為優先事項。

奧斯汀周六在出席新聞發布會時向媒體表示，“我們正在尋求與澳大利亞國防工業開展幾項互惠互利的舉措，其中包括承諾到2025年幫助澳洲生產制導多管火箭發射系統……” 他補充說，美國還將通過簡化採購流程，加快澳大利亞獲得優先彈藥的速度。

馬勒斯表示，“我們對在本國建立制導武器和爆炸物企業所採取的措施感到非常高興”。他表示，希望作為澳美集體國防工業基地的一部分，澳洲能在兩年內開始導彈製造。馬勒斯說，作為雙邊接觸的一部分，“美國核動力潛艇將加快訪問我國海域的步伐”。

據五角大樓提供的新聞稿介紹，就武器發展與國防工業基地合作，經過此次“2+2”會談，兩國重申了在戰略競爭加劇的時代最大限度地發揮美澳聯盟的戰略和技術優勢的重要性，並提出了若干關鍵優先事項，以加強其先進能力和國防工業基地的健康狀況，其中包括：“承諾在關鍵技術和創新方面開展合作，以確保本聯盟的非對稱能力優勢，並根據商定的能力優先事項，探索區域共同開發、共同生產和共同維持的機會”。

新聞稿補充說，雙方“同意推進澳大利亞的制導武器和爆炸性彈藥企業的合作，達成一項安排，在澳大利亞合作建立靈活的制導武器生產和維護能力，初步重點是到2025年共同生產制導多管火箭發射系統。”

該聲明補充說，“美國還宣布打算改革向澳大利亞轉讓制導武器的法規，以加快交付速度；轉讓M795 155毫米炮彈的技術數據，以支持澳大利亞未來的生產；並為澳大利亞工業尋找機會，以解決美國工業基地的制約因素；部長們重申致力於推進澳大利亞優先彈藥的維護、修理、大修和升級，初期重點是MK48重型魚雷和標準二型導彈。”

新聞稿還提及，雙方同意繼續推進澳大利亞北部主要基地的升級工作，包括澳大利亞皇家空軍達爾文和廷德爾基地。在新地點方面，即謝爾格空軍基地和科廷空軍基地開展更多升級工作。

就地區安全一體化問題，雙方宣布打算與日本制定三邊合作的具體建議，越來越多地邀請日本參與在澳大利亞的演習和培訓相關活動，包括F-35戰鬥機合作；同意加強與日本的三邊綜合防空和導彈防禦合作；探索與日本、印度、印度尼西亞、菲律賓和韓國等夥伴進一步深化合作的機會，注意到印太地區安全與穩定的紅利。

此外，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，周六與澳方舉行的“2+2”會談的主要內容是“共同致力於建立一個自由、安全的印太地區”。他強調：“我們兩國正在捍衛以規則為基礎的國際秩序，這一秩序幾十年來一直支撐着和平與安全。”

布林肯說，“我們這樣做的部分原因是與中國進行接觸，但必要時也要反對中國破壞南中國海和東中國海航行自由、破壞維護台灣海峽和平與穩定的現狀、通過經濟脅迫向各國施壓的行為。”

當談到俄羅斯入侵烏克蘭戰爭時，布林肯表示，中方已多次向美方保證，中國沒有向俄羅斯提供用於烏克蘭的“致命性物質援助”。布林肯說，“我們非常重視這些保證”。他補充說，美國與北京對個別實體提供可能用於在烏克蘭使用的無人機和其他類型武器的技術表示擔憂。

為期兩天的會談於周六結束後，馬勒斯和奧斯汀將前往昆士蘭北部，澳美軍方正在那裡與其他11個國家一起參加“護身軍刀 2023”聯合軍演。然而，參加演習的一架澳大利亞軍用直升機墜入海中，機上至少4人恐怕已經死亡，演習被迫暫停。