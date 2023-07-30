日外相與馬爾代夫外長會談，確認合作促進“自由開放的印太”願景

日本/馬爾代夫/印太

7月30日，日本外務大臣林芳正與馬爾代夫外交部長沙希德(Abdulla Shahid)在該國首都馬累舉行了會談。兩國外長確認為維護和鞏固基於法治的自由開放的國際秩序開展合作。雙方一致同意，為實現“自由開放的印度-太平洋”（FOIP）願景，將加強有關外交和安全保障合作的對話與交流。

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林芳正近日開啟了對印度、斯里蘭卡、馬爾代夫、南非、烏干達、埃塞俄比亞共6個亞非國家的訪問。據日本外務省介紹，沙希德在會談期間率先提到，日本與馬爾代夫之間的友誼是在堅實的基礎上建立起來的，並提到了迄今為止兩國關係所取得的進展。隨後，林芳正介紹了兩國合作的悠久歷史，同時表達了全面加強雙邊關係的意願。

據悉，兩國外長同意以新的“自由開放的印度-太平洋”願景為指導，在氣候變化、災害預防和海洋法治等廣泛領域開展雙邊合作。對此，沙希德對日方多年來給予馬爾代夫的經濟合作表示感謝。林芳正表示，日本將繼續積極支持馬爾代夫，並願意加強努力，研究一個象徵雙邊友誼的項目。

林芳正指出，馬爾代夫位於印度洋的戰略要地，他希望促進與馬爾代夫的安全合作。對此，沙希德表示，將繼續與日本合作，以維護印度洋的和平與穩定。林芳正還介紹了七國集團（G7）廣島峰會的成果。

此外，兩位外長就東亞以及俄羅斯和烏克蘭等地區問題交換了意見，然後就國際舞台上的合作，包括核裁軍與核不擴散、聯合國合作以及氣候變化等問題交換了意見。

在此背景下，兩國外長重申恢復《黑海穀物倡議》努力的重要性，該倡議使烏克蘭能夠通過黑海出口穀物。隨後，他們一致認為，俄羅斯終止該倡議與國際社會解決糧食不安全問題的努力完全背道而馳，令人深感遺憾。