美海岸警衛隊將能夠在巴新海域登船搜查外國非法船隻

巴布亞新幾內亞/美國/太平洋

據路透社周一報導，根據一項賦予美國海岸警衛隊更多權力的協議，在太平洋島國巴布亞新幾內亞海域巡邏的美國海岸警衛隊官員將有權在沒有巴新官員在場的情況下，登上涉嫌在該國專屬經濟區內從事非法活動的外國船隻。

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報導指，中國在太平洋地區擁有龐大的遠洋捕魚船隊，同時也尋求在該地區建立安全存在。中國海軍艦艇定期通過澳大利亞與其北部鄰國巴新之間的狹窄海峽，在亞洲和太平洋之間穿梭。每逢澳洲舉行多國軍演，中國觀察船還停靠在澳大利亞海岸附近。

美澳兩國外長、防長在周六舉行的年度“2+2”會談上表示，美國海岸警衛隊將在整個太平洋島嶼的海上安全方面發揮更大的作用。

美國海岸警衛隊官員告訴路透社記者，美國和巴新之間的海上執法協議包括一項新條款，允許美國海岸警衛隊官員代表巴新登船搜查可疑船隻，而無需巴新執法官員作為“隨船員”在場。

美國海岸警衛隊發言人通過聲明向路透社表示，“該條款的實施需要大量工作——創建標準表格和……在我們國家的指揮中心之間建立通信線路，但當這些工作完成後，是的，快速同意登船的機制（無需一名隨船員）是存在的。”

雖然美國海岸警衛隊與十幾個太平洋島國簽訂了“隨船觀察員”協議，定期用於巡邏非法捕魚活動，但涉及巴新的協議是首份與美國沒有全面防務責任的國家簽訂的登船協議。

繼去年中國與所羅門群島達成安全框架協議後，巴新等太平洋島國已成為美國關注的焦點。巴新今年5月與美方簽署了防務合作協議，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）上周訪問該國時宣布將於8月部署一艘美國海岸警衛隊巡邏艦。

巴新總理馬拉佩（James Marape）表示，該國無法對其270萬平方公里的專屬經濟區進行巡邏，以防止從販毒到非法捕魚等非法活動。巴新總理辦公室沒有立即回應置評請求。

美國海岸警衛隊發言人在聲明中說：“任何在巴新（專屬經濟區）內捕魚的漁船都可能被登船檢查，即任何懸掛國旗的船隻，包括懸掛中國國旗的船隻。”

密克羅尼西亞聯邦四十年前與美國簽訂了《自由聯合國家條約》，去年也達成了類似的“隨船觀察員”協議。周六在布里斯班，美澳兩國外長、防長表示，明年在太平洋地區永久部署一艘美國海岸警衛隊巡邏艦將有助於當地的海上執法。