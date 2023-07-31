韓國政府就朝鮮“戰勝”70周年閱兵式深表遺憾：促走上正確道路

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7月31日，韓國政府就朝鮮在韓戰《停戰協定》簽署70周年紀念日（27日）之際舉行閱兵式一事深表遺憾。

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當地時間27日晚，朝鮮慶祝“祖國解放戰爭勝利70周年”盛大閱兵式在首都平壤金日成廣場上舉行。朝鮮最高領導人金正恩與受邀出席的中俄兩國代表團同台，並檢閱了儀仗隊和朝鮮人民軍主要部隊軍旗。

據韓聯社報導，韓國統一部發言人具炳衫周一在例行記者會上表示，儘管韓方和國際社會表示憂慮並一再警告，朝鮮仍罔顧民生接連發射彈道導彈，還進行大規模武力示威，韓方對此予以譴責。

具炳衫說，今年迎來韓戰《停戰協定》簽署70周年，朝鮮卻不謀求無核化與和平，而執意開發核武並維持敵對態勢。韓方對此深表遺憾，並敦促朝鮮停止核武開發及軍事挑釁，為實現韓半島無核化、和平、繁榮選擇走上正確的道路。

韓國統一部表示，考慮到朝鮮國務委員會委員長金正恩公開行程，其韓戰《停戰協定》簽署70周年活動主要以鞏固與中俄代表團的友誼為主進行，而非內部政治活動。

具炳衫評價說：“朝鮮似乎通過這次活動，重點傳遞了與中俄團結一致的對外信息。”